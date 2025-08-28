Barcelona vs. PSG, Chelsea y Newcastle: El camino culé en la Champions 2025-2026

El Barcelona se enfrentará al PSG, vigente campeón, y a los ingleses Chelsea y Newcastle en la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026, tras el sorteo celebrado este jueves en el Foro Grimaldi de Mónaco.

El cuadro azulgrana viene de una temporada que se podría considerar exitosa, ya que levantó un triplete doméstico (Liga, Copa y Supercopa españolas), pero en la Champions League se fue decepcionado al caer en semifinales contra el Inter de Milán.

En la Champions League 2025-2026, el sorteo determinó que el Barcelona jugará ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante, en la primera fase del torneo.

El conjunto azulgrana jugará como local ante:

PSG (Francia)

Eintracht Fráncfort (Alemania)

Olympiacos (Grecia)

Copenhague (Dinamarca)

Y lo hará como visitante frente a:

Chelsea (Inglaterra)

Club Brujas (Bélgica)

Slavia Praga (República Checa)

Newcastle (Inglaterra)

La fase de liga contempla ocho jornadas, entre el 16 de septiembre del 2025 y el 28 de enero del 2026, con todos los partidos programados al mismo horario en cada fecha.

🚨 Estos son nuestros ocho oponentes en la fase liga de la Champions#ucldraw pic.twitter.com/Km2nWkhvNC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 28, 2025

Los ocho primeros de la clasificación avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que del noveno al vigésimo cuarto lugar disputarán una eliminatoria para completar los cruces de esa ronda.

La competencia continuará con el formato tradicional de eliminación directa a doble partido, hasta la final del 30 de mayo del 2026, que se disputará en el estadio Puskás Aréna de Budapest.

El calendario oficial todavía no ha sido determinado, pero sí ya se conocen las fechas en las que el Real Madrid enfrentará a sus rivales: