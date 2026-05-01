Barcelona y el título: las cuentas para ser campeón de LaLiga

El Barcelona visita este sábado a Osasuna en El Sadar con la misión de acercarse aún más al título de LaLiga, en un duelo que se disputará a las 13:00 horas de Guatemala, a la espera de lo que haga el Real Madrid el domingo frente al Espanyol.

Las cuentas para el equipo de Hansi Flick son claras. El Barça lidera el campeonato con 85 puntos, once más que el conjunto blanco, y necesita cinco unidades más para asegurar el título. Una victoria, combinada con un tropiezo del Madrid, lo dejaría muy cerca de coronarse por segunda temporada consecutiva.

Sin embargo, el reto no será sencillo. El Sadar trae malos recuerdos para los azulgranas, ya que allí sufrieron su primera derrota bajo el mando de Flick, al caer 4-2 la temporada pasada.

Para este partido, el técnico alemán no podrá contar con los lesionados Lamine Yamal y Andreas Christensen. Además, Raphinha y Marc Bernal, aunque ya entrenan con el grupo, no están en ritmo de competencia y difícilmente serán titulares. Tampoco estará disponible Jules Koundé, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas tras ver la quinta ante el Getafe.

En contraste, Eric García regresa tras cumplir sanción y podría ser titular, ya sea como lateral derecho o en el mediocampo. En esa zona también aparecen como opciones Frenkie de Jong, ya recuperado, y Gavi, quien ha tenido protagonismo en los últimos partidos.

En ataque, Roony se perfila como el reemplazo natural de Lamine Yamal, mientras que Dani Olmo apunta a jugar como mediapunta. En las bandas, Fermín podría ocupar el sector izquierdo, con Robert Lewandowski o Ferran Torres como referencia en el área.

Por su parte, Osasuna llega con la confianza en alto tras su agónica victoria ante el Sevilla en el último minuto, un resultado que mantiene vivas sus aspiraciones europeas a falta de cinco jornadas.

Los rojillos también se respaldan en su fortaleza como locales, ya que son el quinto mejor equipo en casa esta temporada, un factor que complica el panorama para el Barcelona.

“No creo que vengan distraídos por el clásico. El año pasado aquí se les complicó. Vendrán con todo y querrán ganar”, advirtió el técnico italiano Alessio Lisci.

La mala noticia para Osasuna es la baja de Víctor Muñoz por lesión muscular, lo que obligará a reajustar el ataque. Su ausencia abre la puerta a Raúl Moro, quien apunta a ser titular en una oportunidad importante para consolidarse.

El extremo, que llegó como refuerzo en invierno, ha sido utilizado principalmente como revulsivo, pero ahora tendrá la oportunidad de demostrar su calidad desde el inicio.