¿Regresa Mourinho al Real Madrid? El técnico portugués aclara su futuro

El técnico portugués José Mourinho, actual entrenador del Benfica, dejó claro que no piensa en salir del club y que su principal objetivo es clasificar al equipo a la Liga de Campeones, en medio de rumores sobre un posible regreso al Real Madrid.

“No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”, afirmó Mourinho en una entrevista con el diario italiano Il Giornale, al ser consultado sobre su futuro y la posibilidad de volver al club merengue o dirigir a la Juventus.

El Benfica marcha segundo en la liga portuguesa, con tres puntos de ventaja sobre el Sporting de Lisboa, aunque su rival directo tiene un partido menos. Ambos equipos pelean por asegurar su presencia en la próxima Champions.

El nombre de Mourinho, de 63 años, ha sido mencionado en medios internacionales como posible sustituto en el banquillo del Real Madrid, equipo al que ya dirigió entre 2010 y 2013.

Su etapa en la Roma, la más especial

En la misma entrevista, el técnico luso destacó su paso por la Roma, club al que dirigió entre 2021 y 2023, como el más especial de su carrera.

“Nunca he sentido un ambiente igual alrededor de un equipo. El estadio Olímpico siempre lleno, la conexión de la afición con los jugadores… Fue algo increíble”, expresó.

Mourinho recordó especialmente la conquista de la Liga Conferencia en 2022, asegurando que la celebración superó incluso a las que vivió tras ganar la Champions. “La fiesta fue una locura. Ni siquiera en mis triunfos en la Champions vi algo así”, afirmó.

Opinión sobre el fútbol italiano

El entrenador también habló sobre el fútbol italiano, asegurando que no es muy distinto a otras ligas, aunque destacó su capacidad para hacer ajustes y “limpiar” el sistema en ciertos momentos.

Finalmente, puso como ejemplo a Portugal para explicar el éxito en la formación de jugadores. “Mucha gente se pregunta cómo un país de 10 millones de habitantes logra clasificar a los Mundiales y tener tantos jugadores en los mejores clubes de Europa. Basta con ver cómo se organizan los torneos juveniles para entenderlo… y copiarlo”, concluyó.