Barcelona y Real Madrid: un repaso a los últimos 10 enfrentamientos antes del clásico en el Bernabéu

Fútbol Internacional

Barcelona y Real Madrid: un repaso a los últimos 10 enfrentamientos antes del clásico en el Bernabéu

Este domingo 26 de octubre, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán por la jornada 10 de La Liga en el estadio Santiago Bernabéu a las 9:15 de la mañana.

|

time-clock

SEVILLA, 26/04/2025.- El delantero del FC Barcelona, Ferrán Torres (i), remata ante el centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, durante el encuentro correspondiente a la final de la Copa del Rey que disputan hoy sábado Real Madrid y FC Barcelona en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE / Julio Muñoz.

El clásico español se vivirá esté domingo 26 de octubre. (Foto: Prensa Libre, EFE).

Este domingo 26 de octubre, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán por la jornada 10 de La Liga en el estadio Santiago Bernabéu a las 9:15 de la mañana, en uno de los clásicos más esperados del calendario futbolístico.

El historial reciente refleja la paridad entre ambos clubes, con Real Madrid sumando 105 victorias y Barcelona 104, además de 52 empates. En total, se han marcado 875 goles, con ligera ventaja para los merengues 440 a 435.

Analizando los últimos diez encuentros entre ambos equipos, se observa que los duelos han sido intensos y cargados de goles, con resultados que favorecen de manera equilibrada a los dos clubes más importantes del futbol español.

El primer partido de este repaso tuvo lugar el 2 de marzo de 2023, en la Copa del Rey, semifinales en Madrid, con triunfo del Real Madrid 1-0 sobre Barcelona. Poco después, el 19 de marzo, los catalanes lograron imponerse 2-1 en Liga en su estadio.

LECTURAS RELACIONADAS

Real Madrid vs. Barcelona: Día, hora y dónde ver el clásico español entre merengues y blaugranas

chevron-right

Real Madrid vs. Barcelona: Lamine Yamal ataca a los merengues previo al clásico español

chevron-right

En abril de 2023, Barcelona logró una contundente victoria 4-0 en el Camp Nou por la vuelta de semifinales de Copa del Rey, mientras que el 28 de octubre de ese mismo año, en Liga, se impuso nuevamente 2-1 sobre los merengues en territorio catalán.

La Supercopa de España 2024 en Riad dejó resultados destacados, con un 4-1 favorable a Real Madrid y un 5-2 a favor de Barcelona en otra edición, mostrando la intensidad y competencia que caracteriza los clásicos fuera de España.

En la Liga 2024 y 2025, los encuentros se mantuvieron parejos: Real Madrid ganó 3-2 en Madrid y 4-0 en otra jornada, mientras que Barcelona se llevó victorias importantes como 3-2 en la final de Copa del Rey en Sevilla y 4-3 en casa por Liga.

Con estos antecedentes, el duelo de este domingo se perfila como un clásico abierto, donde cada equipo buscará imponer su estilo, mantener la supremacía histórica y sumar puntos valiosos en la pelea por los primeros lugares de La Liga. Los aficionados esperan un encuentro cargado de intensidad y emociones desde el pitazo inicial.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Barcelona FC Clásico Español Deportes Futbol Internacional Real Madrid 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS