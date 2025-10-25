Barcelona y Real Madrid: un repaso a los últimos 10 enfrentamientos antes del clásico en el Bernabéu

Este domingo 26 de octubre, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán por la jornada 10 de La Liga en el estadio Santiago Bernabéu a las 9:15 de la mañana, en uno de los clásicos más esperados del calendario futbolístico.

El historial reciente refleja la paridad entre ambos clubes, con Real Madrid sumando 105 victorias y Barcelona 104, además de 52 empates. En total, se han marcado 875 goles, con ligera ventaja para los merengues 440 a 435.

Analizando los últimos diez encuentros entre ambos equipos, se observa que los duelos han sido intensos y cargados de goles, con resultados que favorecen de manera equilibrada a los dos clubes más importantes del futbol español.

El primer partido de este repaso tuvo lugar el 2 de marzo de 2023, en la Copa del Rey, semifinales en Madrid, con triunfo del Real Madrid 1-0 sobre Barcelona. Poco después, el 19 de marzo, los catalanes lograron imponerse 2-1 en Liga en su estadio.

En abril de 2023, Barcelona logró una contundente victoria 4-0 en el Camp Nou por la vuelta de semifinales de Copa del Rey, mientras que el 28 de octubre de ese mismo año, en Liga, se impuso nuevamente 2-1 sobre los merengues en territorio catalán.

La Supercopa de España 2024 en Riad dejó resultados destacados, con un 4-1 favorable a Real Madrid y un 5-2 a favor de Barcelona en otra edición, mostrando la intensidad y competencia que caracteriza los clásicos fuera de España.

👀 ¡Miradas puestas en el Clásico! pic.twitter.com/ojKPjAYKwN — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2025

En la Liga 2024 y 2025, los encuentros se mantuvieron parejos: Real Madrid ganó 3-2 en Madrid y 4-0 en otra jornada, mientras que Barcelona se llevó victorias importantes como 3-2 en la final de Copa del Rey en Sevilla y 4-3 en casa por Liga.

Con estos antecedentes, el duelo de este domingo se perfila como un clásico abierto, donde cada equipo buscará imponer su estilo, mantener la supremacía histórica y sumar puntos valiosos en la pelea por los primeros lugares de La Liga. Los aficionados esperan un encuentro cargado de intensidad y emociones desde el pitazo inicial.