Fútbol Internacional

Real Madrid vs. Barcelona: Día, hora y dónde ver el clásico español entre merengues y blaugranas

Real Madrid recibe este domingo al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu en el clásico de España por la jornada 10 de La Liga.

Real Madrid recibe este domingo al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu en el clásico de España .(Foto Prensa Libre: AFP).

Este domingo, el estadio Santiago Bernabéu será el epicentro del fútbol mundial, con la primera edición del clásico en la temporada 2025-2026. Real Madrid y Barcelona llegan separados por apenas dos puntos en la cima de LaLiga, lo que convierte este duelo en un choque directo por el liderato.

Los merengues, dirigidos por el español Xabi Alonso, afrontan su primer clásico en el banquillo con la misión de vencer a los azulgranas, luego de que en la temporada anterior, en los cuatro clásicos disputados, los blancos no lograran sumar ni una victoria.

El equipo de la capital española llega con 24 unidades en lo más alto de la tabla y con el francés Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo y en plan estelar, en busca del triunfo.

Por su parte, el Barcelona llega a esta cita con 22 puntos en la segunda casilla y buscará vencer al conjunto madridista para subir al primer lugar. El ambiente en el Santiago Bernabéu promete ser electrizante, con una afición que alentará a su equipo durante los 90 minutos.

El Real Madrid llega con confianza tras vencer al Getafe en LaLiga y a la Juventus en Champions, mostrando solidez defensiva y un Courtois en gran forma. Además, la dupla Mbappé-Güler se ha convertido en el motor ofensivo del equipo, capaz de desequilibrar cualquier defensa.

El Barcelona afronta este encuentro después de derrotar al Girona en los últimos minutos de la jornada pasada y al Olympiacos en Champions, con una goleada de 6-1. Para este partido no estarán disponibles Raphinha, Dani Olmo ni el técnico Hansi Flick, quien fue expulsado en el duelo anterior.

Más allá de lo deportivo, la previa ha estado marcada por la polémica: el joven jugador del Barcelona, Lamine Yamal, afirmó que el Real Madrid “roba y se queja”.

Día, hora y dónde del encuentro Real Madrid y Barcelona

El encuentro por la jornada diez de La Liga entre Merengues y azulgranas será este domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabeú.

El partido entre el Real Madrid y Barcelona será a las 08:15 horas de Guatemala; se podrá ver por Sky Sport Guatemala y,además, se puede seguir en el directo de Prensa Libre por Datafactory.