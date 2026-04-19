Bayern Múnich se corona campeón de la Bundesliga y da el primer paso hacia el triplete

El Bayern Múnich es campeón de la Bundesliga 2025-26. Los de Vincent Kompany sellaron el título alemán con una goleada 4-2 sobre el Stuttgart en un partido donde Jamal Musiala brilló con su mejor nivel, dejando en claro que el equipo bávaro llega en el mejor momento posible a las semifinales de la UEFA Champions League, donde se medirá ante el PSG en busca de un triplete histórico que incluiría también este título de liga.

El partido no comenzó bien para el Bayern. El Stuttgart, que pelea por un lugar en la Champions League la próxima temporada, se adelantó al minuto 21 con un gol de Furich que aprovechó un pase al espacio para definir al segundo palo. Sin embargo, los bávaros respondieron al minuto 31. Musiala se metió entre dos rivales, pisó el área y asistió a Guerreiro para el empate, y apenas dos minutos después el propio Guerreiro robó alto, condujo y asistió a Jackson para el 2-1. Al 37, Luis Díaz se internó por banda para dejar el balón a Davies, cuyo disparo de exterior encontró el desvío de Chabot para el 3-1 antes del descanso.

En la segunda mitad, Kompany dio entrada a Harry Kane y Olise, y el delantero inglés no tardó en marcar. Al minuto 57, Kane apareció en el área para empujar el balón y poner el 4-1 con la frialdad que lo caracteriza. El portero Urbig tuvo una gran intervención para evitar el quinto, y en los minutos finales Chema Andrés recortó distancias con un golazo de empeine exterior desde fuera del área para el 4-2 definitivo, poniendo el broche a un partido que coronó al Bayern como campeón de Alemania.

El triplete, un sueño al alcance

Con el título de la Bundesliga en el bolsillo, el Bayern Múnich tiene ahora la vista puesta en completar un triplete histórico. Los bávaros ya cuentan con la liga alemana, buscarán la Copa de Alemania y tienen por delante las semifinales de la UEFA Champions League ante el PSG, donde llegarán con la confianza de haber eliminado al Real Madrid en cuartos de final en una serie espectacular que cerró 6-4 en el global.

La figura de la jornada fue sin duda Jamal Musiala, quien mostró su mejor versión con una actuación brillante que incluyó un gol y una asistencia antes de ser sustituido por precaución en la segunda mitad. La vuelta del mediocampista alemán a su mejor nivel es quizás la mejor noticia para Kompany de cara a los compromisos europeos que se avecinan.

Con Harry Kane como máximo goleador de la temporada, Musiala recuperando su mejor nivel y un colectivo que ha demostrado ser el más sólido de Europa en lo que va del año, el Bayern Múnich llega a la recta final de la temporada con todos los ingredientes para completar uno de los tripletes más exigentes del fútbol continental.