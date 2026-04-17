¿Se va o se queda? Arbeloa pone en duda su continuidad en el Real Madrid

El futuro de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid quedó en suspenso tras la eliminación en la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich. El técnico evitó asegurar su continuidad y dejó la decisión en manos del club, en un contexto marcado por una temporada sin logros importantes.

La caída en Europa se suma a un curso complicado para el conjunto blanco, que también quedó fuera de la Copa del Rey y se encuentra a nueve puntos del liderato en la Liga, que ostenta el Barcelona. Con este panorama, el equipo prácticamente se despide de la lucha por títulos.

En conferencia de prensa, Arbeloa aseguró que no le preocupa su situación personal y reiteró su compromiso con la institución. “Entenderé cualquier decisión que tome el club. Soy un hombre de la casa”, expresó, al tiempo que lamentó no haber podido alcanzar los objetivos deportivos.

El entrenador destacó el esfuerzo de sus jugadores durante la eliminatoria, aunque reconoció que la expulsión de Eduardo Camavinga influyó en el resultado. Consideró la decisión arbitral como “inexplicable” y afirmó que condicionó el desarrollo del partido.

Pese a los resultados, el desempeño del equipo en la Liga de Campeones es uno de los aspectos que el club valora. El Real Madrid compitió ante rivales de alto nivel y se mantuvo en la pelea hasta fases avanzadas, aunque no logró cumplir el objetivo.

La temporada entra en su recta final y la directiva deberá tomar decisiones clave sobre el banquillo. La continuidad de Álvaro Arbeloa se perfila como uno de los primeros temas a resolver en Valdebebas. En ese contexto, el futuro del técnico queda condicionado por un curso en el que el equipo, salvo un giro inesperado, no apunta a conquistar títulos.

En medio de la incertidumbre, ya surgen nombres de posibles sustitutos en el banquillo, perfiles que podrían encabezar un nuevo proyecto deportivo con el objetivo de devolver al equipo a la pelea por los títulos.