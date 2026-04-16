Camavinga pide perdón tras su expulsión en la eliminación del Real Madrid ante Bayern Múnich

El internacional francés Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, pidió perdón este jueves a la afición y a sus compañeros por medio de sus redes sociales, tras la tarjeta roja que vio ante el Bayern Múnich, acción que dejó a su equipo con un hombre menos en el tramo decisivo del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

“Asumo la responsabilidad de mi parte. Quiero disculparme con mi equipo y con todos los madridistas. Gracias por vuestro apoyo. Hala Madrid, siempre”, escribió el futbolista en sus redes sociales horas después del encuentro disputado en el Allianz Arena.

Camavinga ingresó al terreno de juego en el minuto 62 en sustitución de Brahim Díaz, cuando el Real Madrid ganaba 2-3 y mantenía la eliminatoria igualada, tras el 1-2 conseguido por el conjunto bávaro en el partido de ida disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

No obstante, el centrocampista francés fue protagonista en la recta final del encuentro. En el minuto 78 recibió su primera tarjeta amarilla y, al 86, fue nuevamente amonestado tras cometer una falta sobre Harry Kane. Acto seguido, Camavinga desplazó el balón con el pie antes de tomarlo con las manos, acción sancionada por el árbitro esloveno Slavko Vincic, lo que derivó en su expulsión.

Con un jugador menos, el Real Madrid no logró sostener la ventaja y terminó cediendo en los últimos minutos. Al minuto 89 llegó el empate 3-3 por medio de Luis Díaz, resultado que inclinaba la balanza a favor del Bayern. En tiempo añadido, al 94, Michael Olise marcó el 4-3 definitivo, con el que el equipo alemán selló la remontada.

De esta manera, el Real Madrid quedó eliminado de la Liga de Campeones y puso fin a su participación en el torneo continental.