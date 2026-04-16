La polémica expulsión de Camavinga que condenó al Real Madrid ante el Bayern Múnich

Hasta el minuto 86, el billete a las semifinales de la Champions League podía ser del Bayern Múnich o del Real Madrid. La doble amarilla de Eduardo Camavinga en menos de diez minutos terminó por decantar la balanza para los bávaros en un partido muy igualado que acabó 4-3 a favor del equipo de Vincent Kompany, dejando al Real Madrid fuera de la competición.

Camavinga, quien había ingresado al campo en el minuto 62 sustituyendo a Brahim Díaz, vio la primera amarilla al minuto 78 por un agarrón sobre Musiala que cortó un ataque prometedor del conjunto alemán. Apenas ocho minutos después llegó la segunda, y la más polémica: el francés derribó a Harry Kane con una falta táctica y posteriormente alejó el balón de la jugada, lo que motivó al árbitro a mostrarle la segunda tarjeta amarilla y la roja consecuente por pérdida de tiempo, dejando al Madrid con diez hombres en el momento más decisivo del partido.

La decisión arbitral encendió la indignación del banquillo merengue. El técnico Álvaro Arbeloa no ocultó su malestar tras el encuentro. "Es evidente. No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía ni que tenía tarjeta. Se ha cargado una eliminatoria, un partido que estaba siendo muy bonito, muy igualado", afirmó el estratega madridista, quien calificó la acción como inexplicable e injusta.

El dolor de la eliminación

En rueda de prensa, Arbeloa profundizó en su análisis con palabras cargadas de frustración. "Es una acción que nadie entiende. Es algo inexplicable, injusto y estamos muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma que no puedes controlar", señaló el técnico, quien también lamentó que la derrota privara al club de pelear por su decimosexta Copa de Europa.

El Real Madrid había plantado cara al Bayern durante gran parte del encuentro en el Allianz Arena, pero la inferioridad numérica en los minutos finales fue determinante para que los bávaros sellaran su pase a las semifinales.

La eliminación deja a los merengues sin opciones en Europa, con LaLiga prácticamente perdida y sin ningún título por disputar convirtiendo esta en una de las temporadas más complicadas del club en los últimos años.