La polémica expulsión de Camavinga que condenó al Real Madrid ante el Bayern Múnich

Fútbol Internacional

La polémica expulsión de Camavinga que condenó al Real Madrid ante el Bayern Múnich

El jugador francés Eduardo Camavinga, fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en menos de diez minutos, lo que dejó al Real Madrid con diez jugadores en el momento decisivo de la eliminatoria de la Champions League ante el Bayern Múnich.

Alejandra Soto

|

time-clock

MUNICH (Germany), 15/04/2026.- Referee Slavko Vincic (C) shows yellow card to Eduardo Camavinga (L) of Real Madrid during the UEFA Champions League quarter-finals, 2nd leg match FC Bayern Munich against Real Madrid, in Munich, Germany, 15 April 2026. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

El árbitro Slavko Vinčić le muestra la tarjeta amarilla a Eduardo Camavinga del Real Madrid durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el FC Bayern Múnich y el Real Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/ANNA SZILAGYI).

Hasta el minuto 86, el billete a las semifinales de la Champions League podía ser del Bayern Múnich o del Real Madrid. La doble amarilla de Eduardo Camavinga en menos de diez minutos terminó por decantar la balanza para los bávaros en un partido muy igualado que acabó 4-3 a favor del equipo de Vincent Kompany, dejando al Real Madrid fuera de la competición.

Camavinga, quien había ingresado al campo en el minuto 62 sustituyendo a Brahim Díaz, vio la primera amarilla al minuto 78 por un agarrón sobre Musiala que cortó un ataque prometedor del conjunto alemán. Apenas ocho minutos después llegó la segunda, y la más polémica: el francés derribó a Harry Kane con una falta táctica y posteriormente alejó el balón de la jugada, lo que motivó al árbitro a mostrarle la segunda tarjeta amarilla y la roja consecuente por pérdida de tiempo, dejando al Madrid con diez hombres en el momento más decisivo del partido.

La decisión arbitral encendió la indignación del banquillo merengue. El técnico Álvaro Arbeloa no ocultó su malestar tras el encuentro. "Es evidente. No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía ni que tenía tarjeta. Se ha cargado una eliminatoria, un partido que estaba siendo muy bonito, muy igualado", afirmó el estratega madridista, quien calificó la acción como inexplicable e injusta.

LECTURAS RELACIONADAS

MUNICH (Germany), 15/04/2026.- Real Madrid's head coach Alvaro Arbeloa whistles during the UEFA Champions League quarter-finals, 2nd leg match FC Bayern Munich against Real Madrid, in Munich, Germany, 15 April 2026. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK

Arbeloa estalla tras la eliminación del Madrid: “El árbitro se ha cargado una eliminatoria muy bonita”

chevron-right
MUNICH (Germany), 15/04/2026.- Kylian Mbappe of Real Madrid looks disappointed after losing the UEFA Champions League quarter-finals, 2nd leg match FC Bayern Munich against Real Madrid, in Munich, Germany, 15 April 2026. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK

Los memes no perdonan: así reaccionaron las redes a la eliminación del Real Madrid de la Champions League

chevron-right

El dolor de la eliminación

En rueda de prensa, Arbeloa profundizó en su análisis con palabras cargadas de frustración. "Es una acción que nadie entiende. Es algo inexplicable, injusto y estamos muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma que no puedes controlar", señaló el técnico, quien también lamentó que la derrota privara al club de pelear por su decimosexta Copa de Europa.

El Real Madrid había plantado cara al Bayern durante gran parte del encuentro en el Allianz Arena, pero la inferioridad numérica en los minutos finales fue determinante para que los bávaros sellaran su pase a las semifinales.

La eliminación deja a los merengues sin opciones en Europa, con LaLiga prácticamente perdida y sin ningún título por disputar convirtiendo esta en una de las temporadas más complicadas del club en los últimos años.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Camavinga Champions League Futbol Internacional Real Madrid 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS