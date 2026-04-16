Ibai Llanos anuncia que transmitirá la final de la Copa del Rey 2026 gratis por YouTube

Ibai Llanos vuelve a cambiar las reglas del juego. El streamer español anunció este jueves que transmitirá de forma gratuita por YouTube la final de la Copa del Rey 2026 entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, tras llegar a un acuerdo oficial con la Real Federación Española de Fútbol. El partido se disputará este sábado 18 de abril a las 9:00 PM en España (1:00 PM hora Guatemala) en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

El movimiento representa un hito en la historia del fútbol y el entretenimiento digital. Por primera vez, un creador de contenido emitirá de forma oficial y gratuita un partido de esta magnitud desde su propio canal de YouTube, algo que nunca antes había ocurrido con una final de esta relevancia. La transmisión contará con un equipo profesional que incluye la narración de Miguel Ángel Román, análisis de Darío Eme Hache y Ubieto, y la presencia de Víctor Nahe desde el campo de juego.

No es la primera vez que Ibai incursiona en las transmisiones deportivas oficiales. En los últimos años ya realizó emisiones con licencias a través de Twitch, consolidándose como una figura clave en la transformación del entretenimiento en vivo. Sin embargo, este nuevo paso eleva la apuesta a otro nivel, ya que nunca antes un evento de esta importancia había sido emitido desde el canal de un creador de contenido digital.

El acuerdo con la RFEF apunta directamente a un público joven y global que no consume televisión tradicional. Aunque el partido también se emitirá en España por señal abierta y por otras plataformas de pago alrededor del mundo, la transmisión de Ibai representa una alternativa gratuita y accesible para millones de usuarios en todo el mundo.

Con su estilo cercano y descontracturado combinado con una puesta en escena profesional, Ibai ha demostrado en los últimos años que el deporte también puede vivirse de otra manera. Su canal de YouTube se convierte así en el escenario de un evento que históricamente solo tenía cabida en la televisión convencional.

Esta transmisión no solo marca un precedente histórico en las finales de la Copa del Rey, sino que también abre la puerta a un nuevo modelo de consumo deportivo donde los creadores de contenido empiezan a tener un papel protagónico en los eventos más importantes del fútbol mundial.