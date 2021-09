Benzema y Hazard en una la convocatoria del Real Madrid para medirse al Valencia

Benzema , que no entrenó el viernes, y Eden Hazard, que no jugó en Milán ante el Inter por unas molestias de rodilla que desveló su entrenador Carlo Ancelotti, entrenaron con normalidad con el grupo y figuran en la lista de convocados para jugar el partido en el que se disputa el liderato de LaLiga Santander.

La lista de convocados del Real Madrid la integran:

Porteros: Courtois, Lunin y Toni Fuidias.

Defensa: Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Jesús Vallejo, Nacho Fernández, Miguel Gutiérrez.

Centrocampistas: Casemiro, Fede Valverde, Luka Modric, Lucas Vázquez, Isco Alarcón, Eduardo Camavinga y Antonio Blanco.

Delantero: Eden Hazard, Karim Benzema, Marco Asensio, Vinicius, Rodrygo y Jovic.

Por su parte, Carlo Ancelotti realizará algunos retoques en su equipo titular en Mestalla, respecto al que ganó en Milán al Inter en la primera jornada de la Liga de Campeones, y admitió que “las rotaciones son indispensables” para poder igualar la intensidad que le meterá al partido un Valencia al que dedicó elogios.

“Las rotaciones son indispensables porque hay jugadores cansados y otros que cuidarlos porque no son jóvenes. Son cosas que hacen obligatorias una rotación. No va a ser grande pero claramente a los jugadores tenemos que cambiarlos un poco”, adelantó Ancelotti.

La visita a Mestalla se presenta como el primer gran examen de su Real Madrid, en un pulso por el liderato en solitario tras el empate del Atlético de Madrid en la quinta jornada de LaLiga Santander.

“A nivel físico el equipo va a recuperar, todos no lo han hecho aún pero mañana el equipo estará bien. Tenemos un partido exigente ante un Valencia que está jugando muy bien, llega en buena racha con confianza. Es un partido que nos va a exigir mucho”, dijo.

“Lo que me preocupa es que el Valencia juega bien, con intensidad, no estoy preocupado por otra cosa. Tenemos que preparar bien el partido porque vamos a jugar contra un equipo que lo está haciendo muy bien”, añadió.

💬 @MrAncelotti: "Es un partido que nos va a exigir mucho y tenemos que estar listos."#ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/cFBMkQd8iJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 18, 2021

Un aspecto que mejorar, apuntó el técnico madridista, son las primeras partes de su equipo. “La estadística dice que en todas las segundas partes de los partidos lo hemos hecho mejor. Tenemos que mejorar en la primera, que empezamos un poco vagos, pero todos los que están jugando tienen una buena condición”.

Reconoció Ancelotti que le ha sorprendido el nivel que está mostrando Eduardo Camavinga, que debutó con gol ante el Celta de Vigo en Liga y dando la asistencia del triunfo en la Liga de Campeones frente al Inter de Milán.

“La adaptación de Camavinga me ha sorprendido un poco, la verdad, todos conocemos la calidad física y técnica que tiene, después ha puesto en el campo su personalidad y el carácter que no conocía. Tiene una personalidad fuerte y confianza en sus habilidades”, resaltó.

No es un jugador que haya fichado el Real Madrid para sustituir a Casemiro si el brasileño descansa o es baja. Ancelotti reconoció que es una demarcación que no tiene doblada y que tendrá que cambiar el sistema si llega esa situación.

“La calidad defensiva de Casemiro no es fácil encontrarla en otros jugadores. No tenemos uno con sus mismas características. Ojalá pueda jugar todos los partidos y si no puede habrá que cambiar el plan y el dibujo del equipo. El doble pivote es una solución”, valoró.