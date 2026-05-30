¡Bicampeones! El PSG vence al Arsenal en penales y conquista su segunda Champions League consecutiva

El PSG volvió a conquistar Europa al derrotar al Arsenal en la final de la UEFA Champions League disputada en Budapest. El equipo dirigido por Luis Enrique revalidó el título continental y confirmó su dominio en el fútbol europeo.

Los parisinos tuvieron que reaccionar tras el gol tempranero de Kai Havertz al minuto 6. El empate llegó en la segunda mitad gracias a un penalti convertido por Ousmane Dembélé al 65, lo que permitió al PSG mantenerse con vida y llevar la final a la prórroga para terminar definiendo el título en una tanda de penales cerradas en la que vencieron 4-3.

En el tiempo extra, el conjunto francés mostró la experiencia adquirida en los últimos años y supo manejar la presión de una final de máxima exigencia. La solidez colectiva y el peso de sus figuras fueron claves para inclinar la balanza a su favor.

Con este nuevo título, el PSG refuerza su posición entre los grandes clubes del continente. El proyecto liderado por Luis Enrique sigue acumulando éxitos y consolida al equipo parisino como uno de los referentes del fútbol europeo actual.

Luis Enrique hace historia

Luis Enrique se convirtió en uno de los grandes protagonistas de esta edición de la Champions League al guiar al PSG a un nuevo título europeo. El entrenador español alcanzó el bicampeonato continental y consolidó un proyecto que ha transformado al club parisino en una referencia del fútbol europeo.

Desde su llegada al banquillo, el objetivo era claro: convertir al PSG en una potencia capaz de dominar en Europa. Dos temporadas después, el técnico asturiano cumplió esa misión con resultados que ya forman parte de la historia del club.