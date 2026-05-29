“Como madridista, me parece triste”: Iker Casillas analiza la lista de España para el Mundial 2026 junto a Piqué

La convocatoria de España para el Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. Los exfutbolistas Iker Casillas y Gerard Piqué analizaron la lista de Luis de la Fuente en un video publicado por el exdefensor azulgrana, donde repasaron varias de las decisiones más debatidas del seleccionador.

Al hablar de la portería, Casillas respaldó la elección de los guardametas convocados y destacó el nivel mostrado por Joan García durante la temporada. "El puesto de portero es el que más cubierto estaba", afirmó el exportero, campeón del mundo con España en 2010.

Ambos exinternacionales también coincidieron en respaldar varias de las decisiones tomadas en defensa y se mostraron, en líneas generales, conformes con la convocatoria elaborada por Luis de la Fuente para la cita mundialista.

Uno de los momentos más comentados llegó al abordar la ausencia de futbolistas del Real Madrid en la lista. "Para mí, como madridista, me parece un poco triste que no haya ningún jugador del Madrid en la lista. Yo, habiendo jugado en la cantera del Madrid y siendo español, me fastidia que no vaya ninguno convocado, es duro", expresó Casillas.

Piqué llevó la conversación al terreno de la rivalidad histórica al preguntarle a Casillas si le molestaba que el Barcelona aportara ocho jugadores a la selección. Lejos de la polémica, el exguardameta ofreció una respuesta que reconoció el trabajo realizado por el club azulgrana.

"Todo tiene un proceso. Para que haya esa cantidad de jugadores del Barcelona ha tenido que haber una gran crisis financiera en el club que les obligara a apostar por la cantera", afirmó Casillas. Además, destacó que el crecimiento de esos futbolistas fue posible gracias a la confianza y continuidad que recibieron en el primer equipo.

La conversación reflejó el debate que ha provocado la convocatoria de España. Mientras el Real Madrid se quedó sin representantes por primera vez en una lista mundialista, el Barcelona lidera la presencia de jugadores en el equipo de Luis de la Fuente con varias de sus principales figuras.