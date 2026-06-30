Fútbol Internacional
Bielsa y Koeman encabezan las primeras salidas de técnicos tras eliminación del Mundial 2026
Marcelo Bielsa y Ronald Koeman dejaron sus cargos tras las eliminaciones de Uruguay y Países Bajos en el Mundial 2026, en los primeros movimientos importantes de los banquillos después de los tropiezos de selecciones con altas expectativas.
Los entrenadores Ronald Koeman y Marcelo Bielsa han dejado de ser los directores técnicos de Países Bajos y
El Mundial 2026 ya comenzó a cobrar sus primeras consecuencias en los banquillos. Marcelo Bielsa dejó de ser seleccionador de Uruguay tras la eliminación de la Celeste en la fase de grupos.
Misma decisión tomó Ronald Koeman, quien presentó su salida de Países Bajos después de caer ante Marruecos en los dieciseisavos de final.
Las salidas de ambos técnicos reflejan una tendencia habitual en las Copas del Mundo: las eliminaciones prematuras suelen acelerar el final de los procesos, sobre todo en selecciones con tradición, exigencia y aspiraciones de competir en las rondas decisivas.
Bielsa y una despedida con autocrítica
Bielsa cerró su ciclo al frente de Uruguay después de una campaña marcada por la frustración. La Celeste quedó eliminada en la fase de grupos tras caer ante España, en un partido que también dejó señalado al arquero Fernando Muslera por un error que terminó en gol.
En su comparecencia posterior, el técnico argentino asumió la responsabilidad por el resultado y reconoció que no logró potenciar el talento del plantel.
“Creo que hemos decepcionado a los aficionados. La gestión que hice de los recursos con los que contaba no fue suficiente”, expresó Bielsa.
El entrenador también se refirió al caso de Muslera, quien fue sustituido al descanso ante España. Según explicó, el arquero había tenido fiebre en los días previos, pero estaba en condiciones físicas de jugar. Sin embargo, fue el propio guardameta quien pidió salir por el impacto emocional de sus errores.
“Me dijo que estaba tan golpeado por el error que había cometido, seguramente vinculado a situaciones anteriores, que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en las mejores condiciones para afrontar el segundo tiempo”, relató Bielsa.
Koeman cierra su segunda etapa con Países Bajos
Ronald Koeman también puso fin a su etapa como seleccionador de Países Bajos tras la eliminación ante Marruecos en la tanda de penales. La Oranje había llegado a la fase eliminatoria como una de las selecciones fuertes del torneo, pero quedó fuera en los dieciseisavos de final.
El técnico neerlandés, que ya había dirigido a su selección entre el 2018 y el 2020, había regresado en el 2023 para encabezar un nuevo proceso. Sin embargo, la derrota ante Marruecos aceleró el cierre de su segunda etapa.
A diferencia del caso uruguayo, la salida de Koeman se produjo en un contexto más institucional, aunque también marcada por críticas al rendimiento del equipo y a la incapacidad de avanzar a los cuartos de final.
Otros movimientos en los banquillos
Bielsa y Koeman no son los únicos técnicos afectados por los resultados del Mundial 2026. La fase de grupos y los primeros cruces eliminatorios también dejaron otros movimientos o cierres de ciclo.
Sabri Lamouchi fue destituido por Túnez después de la goleada 5-1 sufrida ante Suecia, en una de las primeras decisiones drásticas del torneo. Hong Myung-bo dejó el cargo en Corea del Sur tras la eliminación en la fase de grupos, mientras Steve Clarke puso fin a su etapa con Escocia después de no conseguir la clasificación a la siguiente ronda.
También se reportó el cierre del proceso de Miroslav Koubek con República Checa, luego de la participación de su selección en el Mundial.
La presión del resultado
Las salidas confirman que los Mundiales siguen funcionando como punto de quiebre para muchos procesos técnicos. En selecciones con historia y altas expectativas, una eliminación temprana no solo deja consecuencias deportivas, sino también decisiones inmediatas sobre el futuro de los proyectos.
Mientras el torneo continúa con sus candidatos al título, varias federaciones ya comienzan a planificar el siguiente ciclo. Para Uruguay y Países Bajos, ese camino iniciará con la búsqueda de un nuevo entrenador.