Bielsa y Koeman encabezan las primeras salidas de técnicos tras eliminación del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya comenzó a cobrar sus primeras consecuencias en los banquillos. Marcelo Bielsa dejó de ser seleccionador de Uruguay tras la eliminación de la Celeste en la fase de grupos.

Misma decisión tomó Ronald Koeman, quien presentó su salida de Países Bajos después de caer ante Marruecos en los dieciseisavos de final.

Las salidas de ambos técnicos reflejan una tendencia habitual en las Copas del Mundo: las eliminaciones prematuras suelen acelerar el final de los procesos, sobre todo en selecciones con tradición, exigencia y aspiraciones de competir en las rondas decisivas.

Bielsa y una despedida con autocrítica

Bielsa cerró su ciclo al frente de Uruguay después de una campaña marcada por la frustración. La Celeste quedó eliminada en la fase de grupos tras caer ante España, en un partido que también dejó señalado al arquero Fernando Muslera por un error que terminó en gol.

En su comparecencia posterior, el técnico argentino asumió la responsabilidad por el resultado y reconoció que no logró potenciar el talento del plantel.

“Creo que hemos decepcionado a los aficionados. La gestión que hice de los recursos con los que contaba no fue suficiente”, expresó Bielsa.

🔴AHORA | Conferencia de Marcelo Bielsa 🎙️



🗣️ "Le soy sincero para mi este cierre-despedida es muy dolorsa por las ilusiones que me hice cuando tomé este proyecto, por lo mal que terminó, por el esfuerzo en el que arrastré a mucha gente".#Mundial2026🏆 pic.twitter.com/UwafYCT3gP — 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗱𝗼𝗰𝗲 📺 (@teledoce) June 30, 2026

El entrenador también se refirió al caso de Muslera, quien fue sustituido al descanso ante España. Según explicó, el arquero había tenido fiebre en los días previos, pero estaba en condiciones físicas de jugar. Sin embargo, fue el propio guardameta quien pidió salir por el impacto emocional de sus errores.

“Me dijo que estaba tan golpeado por el error que había cometido, seguramente vinculado a situaciones anteriores, que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en las mejores condiciones para afrontar el segundo tiempo”, relató Bielsa.

Marcelo Bielsa, en conferencia de prensa: "Un ex jugador de la selección uruguaya dice que se vio claramente adentro de la cancha que el grupo y el entrenador estaban desunidos. Y yo digo exactamente lo contrario. Estábamos lo suficiente unidos como para correr el 20 por ciento… pic.twitter.com/2R5j44TgnT — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) June 30, 2026

🇺🇾⛔️ Marcelo Bielsa sobre el cambio de Federico Valverde a los 57 min ante España:



“Nunca tuve un problema con Valverde y nunca hice más concesiones con un jugador como con Valverde porque creo que las merece”



“Creo que no lo expuse por cambiarlo al minuto 60, siempre le… pic.twitter.com/yyGoQNMAv0 — Mística Uruguaya (@Misticauruguaya) June 30, 2026

Koeman cierra su segunda etapa con Países Bajos

Ronald Koeman también puso fin a su etapa como seleccionador de Países Bajos tras la eliminación ante Marruecos en la tanda de penales. La Oranje había llegado a la fase eliminatoria como una de las selecciones fuertes del torneo, pero quedó fuera en los dieciseisavos de final.

El técnico neerlandés, que ya había dirigido a su selección entre el 2018 y el 2020, había regresado en el 2023 para encabezar un nuevo proceso. Sin embargo, la derrota ante Marruecos aceleró el cierre de su segunda etapa.

A diferencia del caso uruguayo, la salida de Koeman se produjo en un contexto más institucional, aunque también marcada por críticas al rendimiento del equipo y a la incapacidad de avanzar a los cuartos de final.

𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗞𝗼𝗲𝗺𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗲𝗽𝘀 𝗗𝗼𝘄𝗻 𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗡𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗮𝗺



Ronald Koeman has informed the Dutch Football Association (KNVB) that he will not extend his contract as head coach of the Netherlands national… pic.twitter.com/msOkoNz3VV — OnsOranje (@OnsOranje) June 30, 2026

Otros movimientos en los banquillos

Bielsa y Koeman no son los únicos técnicos afectados por los resultados del Mundial 2026. La fase de grupos y los primeros cruces eliminatorios también dejaron otros movimientos o cierres de ciclo.

Sabri Lamouchi fue destituido por Túnez después de la goleada 5-1 sufrida ante Suecia, en una de las primeras decisiones drásticas del torneo. Hong Myung-bo dejó el cargo en Corea del Sur tras la eliminación en la fase de grupos, mientras Steve Clarke puso fin a su etapa con Escocia después de no conseguir la clasificación a la siguiente ronda.

También se reportó el cierre del proceso de Miroslav Koubek con República Checa, luego de la participación de su selección en el Mundial.

👋🏻2026 Dünya Kupası'nda yer alan 6 takımın teknik direktörü, yaşanan başarısızlıkların ardından görevinden ayrıldı.



❌️Hollanda / Ronald Koeman

❌️Uruguay / Marcelo Bielsa

❌️Güney Kore / Myung-bo Hong

❌️Çekya / Miroslav Koubek

❌️İskoçya / Steve Clarke

❌️Tunus /… pic.twitter.com/nKs0CEaz7j — FourFourTwo Türkiye (@FourFourTwo_TR) June 30, 2026

La presión del resultado

Las salidas confirman que los Mundiales siguen funcionando como punto de quiebre para muchos procesos técnicos. En selecciones con historia y altas expectativas, una eliminación temprana no solo deja consecuencias deportivas, sino también decisiones inmediatas sobre el futuro de los proyectos.

Mientras el torneo continúa con sus candidatos al título, varias federaciones ya comienzan a planificar el siguiente ciclo. Para Uruguay y Países Bajos, ese camino iniciará con la búsqueda de un nuevo entrenador.