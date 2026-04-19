Boca vence a River en el Superclásico con gol de Leandro Paredes en el Monumental

Boca Juniors se quedó con el Superclásico número 266 del fútbol argentino al vencer 1-0 a River Plate este domingo en el Estadio Más Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga de Argentina, en un partido intenso que se definió con un penal de Leandro Paredes en el tiempo de reposición del primer tiempo. El capitán del Xeneize definió con precisión y celebró con el clásico Topo Gigio en homenaje a Juan Román Riquelme, desatando la euforia visitante en territorio millonario.

El gol llegó tras la intervención del VAR. La pelota dio en la mano de Lautaro Rivero en un intento de ataque de Boca, el árbitro Darío Herrera revisó la jugada y sancionó la pena máxima. Paredes se hizo cargo de la ejecución y la colocó en un ángulo inatajable para el portero Santiago Beltrán, quien vivía su primer Superclásico bajo los tres palos tras las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión.

En el complemento, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se replegó para defender el resultado y apostó a los contragolpes, mientras que River intentó reaccionar con una postura más ofensiva sin encontrar los espacios necesarios para igualar. Sobre el final, Lucas Martínez Quarta cayó en el área tras un contacto con Lautaro Blanco y todo el estadio reclamó penal, pero el árbitro dejó seguir la acción en lo que fue la última polémica de un partido cargado de tensión.

Un triunfo con sabor especial

Con este resultado Boca sube al tercer puesto de la Zona A del Torneo Apertura y da un paso clave para asegurarse la clasificación a los octavos de final, mientras que River continúa segundo en la Zona B con el boleto a la siguiente fase ya en el bolsillo. El triunfo en el Monumental extiende además la diferencia en el historial a seis partidos a favor del Xeneize.

El partido tuvo el condimento especial de contar con varios debutantes en este tipo de encuentros. Por el lado de River, Beltrán, Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza vivieron su primer Superclásico, mientras que por Boca, Leandro Brey fue titular bajo los tres palos y Santiago Ascacibar afrontó su primer clásico con la camiseta azul y oro, sumando una cuota de novedad a un duelo que nunca pierde su intensidad.

El anterior enfrentamiento entre ambos equipos había sido en el Clausura 2025, cuando Boca se impuso 2-0 en la Bombonera. En Núñez, en cambio, el último cruce había quedado en manos de River 2-1 en el primer semestre del año pasado. Este domingo, el Xeneize cobró revancha en la casa del eterno rival con un triunfo que les da aire en la tabla y moral de cara a lo que resta del torneo.