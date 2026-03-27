Bolivia elimina a Surinam y se acerca al Mundial 2026 con una épica remontada en Monterrey

Bolivia dio un paso enorme hacia el Mundial 2026 al remontar y vencer 2-1 a Surinam en las semifinales del Repechaje Internacional disputadas en el estadio BBVA de Monterrey, México, ante una asistencia de 33 mil 500 aficionados. La Verde sufrió, se repuso y terminó sellando una clasificación que la acerca a su primera Copa del Mundo en más de tres décadas.

El partido no fue sencillo para los bolivianos. Surinam se adelantó en el marcador al minuto 48 con un remate de Liam van Gelderen dentro del área, pegado al poste izquierdo, que puso el 0-1 y encendió las alarmas en el bando sudamericano. Sin embargo, Bolivia no se rindió y salió con todo al frente en el tramo final del partido.

La remontada llegó en cuestión de minutos. Moisés Paniagua igualó al 71 con un remate de puntera desde la entrada del área, y ocho minutos después Miguel Terceros convirtió desde el punto penal con gran precisión para sellar el 2-1 definitivo que desató la celebración boliviana en las gradas del BBVA.

Lo que viene para Bolivia

Con este triunfo, La Verde avanza a la final del Repechaje Internacional donde enfrentará a Irak, selección que accedió directamente a esta instancia por su mejor posición en el ranking FIFA y que llegará descansada al duelo decisivo. El ganador de ese enfrentamiento se unirá al Grupo I del Mundial 2026, donde ya esperan tres selecciones de primer nivel: Francia, Senegal y Noruega, lo que anticipa una fase de grupos de máxima exigencia para quien logre clasificar.

Para Bolivia, llegar hasta aquí ya es un logro considerable que habla del crecimiento del fútbol en el país. El combinado sudamericano no disputa una Copa del Mundo desde México 1994, por lo que una eventual clasificación representaría uno de los hitos más importantes de su historia reciente, un sueño que una generación entera de aficionados bolivianos lleva más de tres décadas esperando ver cumplido.

El partido ante Irak se disputará el martes 31 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, la misma sede que esta noche fue testigo de la remontada boliviana. La Verde llega con la confianza intacta tras demostrar carácter y capacidad de reacción ante Surinam, y con la certeza de que a un solo triunfo de distancia está la Copa del Mundo, el escenario más grande del fútbol mundial.