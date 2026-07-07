Brasil 2014 sigue siendo el techo: Colombia vuelve a despedirse antes de los cuartos de final

La eliminación de Colombia frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 el 7 de julio volvió a colocar sobre la mesa una realidad estadística que acompaña a la selección desde hace más de seis décadas de historia mundialista.

El empate 0-0 en el BC Place de Vancouver y la posterior derrota 4-3 en la tanda de penales significaron el final de la participación colombiana en Norteamérica y confirmaron que Brasil 2014 continúa siendo el punto más alto alcanzado por la selección absoluta.

Aunque la generación de los años noventa popularizó a Colombia en el escenario internacional, la historia mundialista del conjunto cafetero comenzó en Chile 1962.

En aquella edición quedó eliminado en la fase de grupos, aunque dejó para la historia el empate 4-4 frente a la Unión Soviética, partido recordado por el gol olímpico de Marcos Coll.

Desde entonces, Colombia ha disputado siete Copas del Mundo.

Tres eliminaciones en octavos

La derrota frente a Suiza representa la tercera ocasión en la que Colombia queda eliminada exactamente en los octavos de final.

La primera ocurrió en Italia 1990, cuando Camerún se impuso en la prórroga. La segunda llegó en Rusia 2018, donde Inglaterra avanzó tras imponerse en la tanda de penales.

Ahora, en Norteamérica 2026, Suiza repitió el desenlace desde los once metros.

Una sola victoria en fases de eliminación directa

El dato que resume la historia reciente del fútbol colombiano es contundente.

Hasta hoy, Colombia solo ha ganado un partido de eliminación directa en toda su historia mundialista: el 2-0 sobre Uruguay en los octavos de final de Brasil 2014, impulsado por el inolvidable doblete de James Rodríguez.

Aquella victoria permitió a la selección disputar, por primera y única vez, los cuartos de final de una Copa del Mundo. Su recorrido terminó frente al anfitrión Brasil, que se impuso 2-1 en Fortaleza.

Doce años después, ese sigue siendo el único triunfo colombiano en una ronda de eliminación directa de un Mundial.

Sí, la Selección de Colombia otra vez se quedó en los octavos de final de la Copa del Mundo. Y sí, la tristeza es total. Pero que la decepción no haga que nos olvidemos de lo que GUSTAVO PUERTA hizo en el torneo.



¿James Rodríguez? ¿Luis Díaz? ¿Luis Javier Suárez? No, señoras y… pic.twitter.com/JDtaOdp1zK — Invictos (@InvictosSomos) July 7, 2026

Una deuda pendiente en los partidos decisivos

Más allá de los estilos de juego o de las generaciones de futbolistas, los números muestran una constante. Cada vez que Colombia ha debido disputar una prórroga en una Copa del Mundo terminó eliminada.

Lo mismo ocurrió en las dos definiciones por penales que afrontó en su historia. Italia 1990, Rusia 2018 y Norteamérica 2026 concluyeron con el mismo desenlace.

Era esta. Colombia había hecho un gran mundial, pero hoy no estuvo a la altura, lamentablemente. https://t.co/qjbKKIlzZw — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2026

El adiós de la generación de James

La eliminación ante Suiza también puede marcar el cierre del ciclo mundialista de James Rodríguez, el futbolista que encabezó la mejor actuación de Colombia en la historia de las Copas del Mundo.

En Brasil 2014, James fue la gran figura del torneo. Sus seis goles lo convirtieron en el máximo anotador de aquella edición y le valieron la Bota de Oro de la FIFA. Además, su volea frente a Uruguay en los octavos de final fue distinguida meses después con el Premio Puskás.

Doce años después, James volvió a liderar a la selección en Norteamérica 2026, pero esta vez el recorrido terminó nuevamente antes de los cuartos de final.

🇨🇴¡El ‘10’ de la Selección se despide de los mundiales!👏🏼



⚽El silbatazo final tras la tanda de penales ante Suiza trajo consigo el fin de la presencia de James Rodríguez en la máxima cita de la FIFA.



El capitán cerró un ciclo glorioso en el que acumuló 31 anotaciones a nivel… pic.twitter.com/Fv9S2r7L5P — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 8, 2026

A sus 35 años, y sin confirmar oficialmente su retiro internacional, el volante deja como legado la campaña más importante que ha firmado Colombia en la historia de los Mundiales.

Doce años después, Brasil 2014 sigue siendo la vara con la que se mide el fútbol colombiano. La próxima generación ya no tendrá el reto de igualar aquella campaña, sino de superarla y devolver a Colombia a los cuartos de final de una Copa del Mundo.