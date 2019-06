Brasil arrasa 7-0 a Honduras en último amistoso previo a la Copa América

Richarlison (i) y Dani Alves (d) de Brasil celebran una anotación ante Honduras, este domingo, durante un partido amistoso internacional entre la selecciones de Brasil y Honduras celebrado en el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre (Brasil). (Foto Prensa Libre: EFE)

La canarinha comenzó temprano la goleada en el Beira Rio por intermedio de Gabriel Jesús al minuto 6, un tanto que primero fue anulado y después fue dado por válido con el videoarbitraje. Siete minutos después vino el segundo tanto con cabezazo de Thiago Silva que fue festejado por la hinchada en el estadio Beira Rio.

Honduras no pudo sobreponerse y terminó apelando al juego violento, que le costó un penal cuando Izaguirre le dio un pisotón a Richarlison. El volante Philippe Coutinho cobró implacable desde los doce pasos a los 37 minutos.

Después del segundo gol, los dirigidos por el uruguayo Fabio Coito trataron de activar su ataque, pero su juego agresivo les costó la expulsión de Quioto por un puntapié mal intencionado a Arthur -que tuvo que abandonar el partido-, una amarilla para Rojas y el penal.

Lee también: Banini, la ‘Messi’ de la Albiceleste quiere que la llamen por su nombre

En los primeros minutos se perfiló la dinámica: una verdeamarela muy superior a su rival, con más posesión de pelota, precisa y rápida, frente a un elenco hondureño reducido a la defensa, desorganizada y con pocas jugadas de peligro.

En los últimos cinco minutos de la primera etapa, los brasileños practicamente se quedaron estacionados en el área rival. El portero Lopez salvó un iruo de Coutinho y después se salvó de un remate del volante del Barcelona que se estrelló contra el palo derecho.

Hasta entonces casi no se sintió a David Neres que debía demostrar a Tite que merece ser el sustituto de Neymar, marginado de la Copa América tras sufrir una lesión en el tobillo derecho en el amistoso ante Catar el miércoles.

Pero el delantero del Ajax de Amsterdam iba a cambiar su dinámica en el segundo tiempo.

Más allá de Neymar y el escándalo

Tras el descanso, los dirigidos por Tite volvieron por más y demostraron que el escándalo por la acusación de violación contra Neymar no les quitó concentración ni eficacia: Gabriel Jesus marcó su doblete al 46, David Neres consiguió su primer gol con la Selecao al 56 y Firmino se hizo presente en el marcador al 64.

Y Richarlison se dio gusto de marcar el séptimo al 70, después de haber asistido varias jugadas de gol.

Lee también: Lionel Messi, el ’10’ triste con la albiceleste

Neres se dijo tranquilo por su desempeño y por el voto de confianza de Tite. Antes del partido “él me dejo muy tranquilo, prácticamente no conversamos. Él me puso durante el entrenamiento en el equipo titular y me dijo que haga lo que sé hacer en mi club y que todo va a salir bien”.

El sábado, Tite descartó que Neres sea el reemplazo definitivo de Neymar. “No hay definición. El campo habla (…) El equipo es un organismo vivo”, afirmó en rueda de prensa en Porto Alegre.

¿Cómo está la Canarinha sin Neymar para la Copa América? le preguntaron a Gabriel Jesus. “Estamos bien, con confianza, porque los dos amistosos jugamos muy bien, conseguimos imponer nuestro juego, todos juegan muy bien, creo que da confianza”, dijo a periodistas de Sport TV tras el amistoso de este domingo.

La canarinha cerró así con broche de oro la preparación para la Copa América y está lista para el duelo contra Bolivia en Sao Paulo el 14 de junio.

Contenido relacionado

> A pocos días de la Copa América, Messi enfrenta un nuevo problema legal en España

> Messi quiere un título con Argentina antes de retirarse, pero duda de llegar Qatar 2022

> Agüero defiende a Messi: “Ama a la selección”