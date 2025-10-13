Cabo Verde hace historia y clasifica al Mundial del 2026 luego de quedarse con el grupo que compartía junto a Camerún

La selección de Cabo Verde hizo historia y disputará por primera vez la fase final de una Copa del Mundo de fútbol, tras certificar este lunes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, al imponerse por 3-0 a Esuatini.

El marcador no reflejó las numerosas dificultades que el conjunto caboverdiano enfrentó en la primera parte para encontrar la más mínima rendija en el tupido entramado defensivo que dispuso Esuatini.

Y cuando los jugadores dirigidos por Bubista lograban superar a los defensores, siempre aparecía la figura del guardameta visitante Khanyakwezwe Shabalala, que resolvía con oficio cada remate de los delanteros locales.

Un panorama que cambió por completo a los tres minutos de la segunda mitad, cuando Dailon Livramento derribó definitivamente el muro suazi, al aprovechar un balón suelto en el interior del área.

El delantero del Casa Pia portugués, quien ya había anotado el pasado septiembre el gol de la victoria (1-0) sobre Camerún, volvió a demostrar su viveza al rematar a las redes (1-0) un centro de Yannick Semedo que la zaga visitante no logró despejar.

Ese gol pareció liberar definitivamente a Cabo Verde, que cuatro minutos más tarde, al 52, pudo doblar su ventaja con un remate de Jamiro Monteiro que se estrelló en el larguero.

Pero nada ni nadie pudo impedir que los de Bubista que ya en la pasada Copa Africana de Naciones se quedaron a las puertas de las semifinales tras caer ante Sudáfrica en la tanda de penaltis de cuartos de final sentenciaran la victoria.

La rúbrica la puso Willy Semedo, delantero del Omonia chipriota, quien estableció el 2-0 a los 54 minutos, al remachar a las redes un balón cabeceado por Diney Borges tras otro centro desde la derecha de Yannick Semedo.

🇨🇻HISTORY! Cabo Verde have qualified for their first ever #FIFAWorldCup!#WeAre26 pic.twitter.com/8oMiVZ2eP5 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 13, 2025

El marcador lo redondeó para los Tiburones Azules el defensor Stopiez, quien anotó al 91 el definitivo 3-0, que selló la clasificación de Cabo Verde para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Una gesta que celebraron los 15 mil espectadores que abarrotaron el Estadio Nacional de Praia, donde, como en el resto del país, hubo fiesta desde el mediodía gracias a un decreto gubernamental, para conmemorar un día histórico para Cabo Verde.