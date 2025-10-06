Calendario amistosos fecha FIFA: Brasil visita a Corea del Sur y Japón mientras Argentina recibe a Venezuela

La fecha FIFA de octubre promete grandes enfrentamientos, tanto en las eliminatorias como en los amistosos internacionales, destacando los duelos de Brasil ante Corea del Sur y Japón, y el choque de Argentina frente a Venezuela .

AME5552. EZEIZA (ARGENTINA), 02/09/2025.- El jugador de la selección argentina de fútbol Lionel Messi patea un balón durante un entrenamiento en el predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) este martes, en Ezeiza (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La fecha FIFA de octubre promete grandes enfrentamientos, tanto en las eliminatorias como en los amistosos internacionales.(Foto Prensa Libre: EFE).

Este miércoles 8 de octubre comienza una nueva jornada de la Fecha FIFA, en la que selecciones nacionales de todo el mundo disputarán partidos clave en su camino hacia la Copa Mundial del 2026, que se celebrará en Norteamérica. La emoción del fútbol internacional regresa con encuentros que podrían definir el futuro de muchas selecciones.

En la región de Concacaf, las eliminatorias rumbo al Mundial entran en una etapa crucial, en la cuadrangular final, donde se jugarán las fechas tres y cuatro de los grupos A, B y C, en los que los combinados de Guatemala, Panamá, El Salvador, Surinam, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Trinidad y Tobago, Curazao, Haití y Bermudas buscarán sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por un boleto a la máxima cita del fútbol. La atención estará puesta en los duelos directos entre selecciones centroamericanas, que prometen intensidad y emoción.

Mientras tanto, en otras confederaciones como la UEFA, África y Oceanía también se jugarán partidos clasificatorios, mientras que algunas selecciones, como las de Conmebol y otros combinados de diferentes confederaciones, aprovecharán la ventana internacional para disputar amistosos de preparación. Estos encuentros servirán para ajustar detalles tácticos y probar nuevos jugadores.

Con el Mundial cada vez más cerca, cada partido cuenta. Aficionados de todo el mundo estarán atentos a los resultados, las sorpresas y las actuaciones destacadas que puedan marcar el rumbo de sus selecciones favoritas. La cuenta regresiva para el Mundial del 2026 continúa, y octubre será un mes clave en ese camino.

Brasil y Argentina se preparan

En los encuentros amistosos la selección de Brasil, pentacampeona del mundo, continúa su preparación rumbo a la Copa del Mundo al mando de Carlo Ancelotti con dos compromisos amistosos frente a rivales asiáticos. El primero será el viernes 10 de octubre ante Corea del Sur, en Seúl a las 05: 00 horas, mientras que el segundo encuentro será el martes 14 de octubre en Tokio, donde la "Canarinha" se enfrentará a Japón a las 04:00 horas.

Por su parte, la actual campeona del mundo, Argentina, disputará un único encuentro en esta fecha FIFA. el combinado albiceleste recibirá a Venezuela en casa, en lo que promete ser un duelo atractivo entre dos selecciones sudamericanas el encuentro de la campeona del Mundo será a las 18:00 horas.

