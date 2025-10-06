El Salvador llega con cinco bajas para medirse a Guatemala y Panamá en la eliminatoria mundialista

El Salvador llega con cinco bajas para medirse a Guatemala y Panamá en la eliminatoria mundialista

El Salvador afina detalles para enfrentar a Panamá y Guatemala en casa, pero la baja por lesión de Harold Osorio representa un duro golpe para el equipo dirigido por Hernán “Bolillo” Gómez.

Herberth Marroquín

AME5867. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 03/09/2025.- Jugadores de la selección de El Salvador asisten a un entrenamiento este miércoles, en el estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz

El Salvador llega con cinco bajas para medirse a Guatemala y el Panamá . (Foto Prensa Libre:EFE).

La Selección Nacional de El Salvador continúa con su preparación de cara a los compromisos correspondientes a la tercera y cuarta jornada de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Bajo la dirección del técnico colombiano Hernán “Bolillo” Gómez, La Selecta disputará ambos encuentros en condición de local: el primero será el 10 de octubre frente a Panamá, y el segundo el 14 de octubre ante Guatemala, en lo que promete ser un duelo centroamericano de alto voltaje.

Actualmente, El Salvador se ubica en la segunda posición de su grupo, tras haber conseguido una victoria y una derrota en las dos primeras fechas. Sin embargo, las últimas horas han traído noticias poco alentadoras para el combinado cuscatleco.

Uno de sus jugadores más destacados, el mediocampista Harold Osorio, quien milita en el Chicago Fire de la MLS, sufrió una lesión en el hombro que lo dejará fuera no solo de esta fecha FIFA, sino del resto del proceso eliminatorio, según confirmó el propio “Bolillo” Gómez.

Además de Osorio, el estratega colombiano tampoco podrá contar con otros elementos importantes como Diego Flores, Henry Romero, Bryan Tamacas por lesión y Jorge Cruz, según medios salvadoreños, el jugador solicitó un permiso para abandonar la concentración de la Selecta. Sin lugar a dudas la baja más sensible de los salvadoreños es la de Harold Osorio ya que se reventó los ligamentos del hombro.

A pesar de estas bajas sensibles, el cuerpo técnico trabaja intensamente para ajustar el esquema táctico y encontrar las mejores alternativas dentro del plantel disponible, para seguir peleando por un puesto a la próxima Copa del Mundo del 2026.

Herberth Marroquín

Eliminatoria 2026 Futbol Internacional Hernán Bolillo Gómez Selección de El Salvador 
