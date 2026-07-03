Canadá-Marruecos y Francia-Paraguay abren los octavos del Mundial 2026 este 4 de julio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia este sábado 4 de julio, los octavos de final con dos partidos que abrirán la lucha por los primeros boletos a los cuartos de final.

La jornada, que coincide con las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos, comenzará con el duelo entre Canadá y Marruecos a las 11.00 horas (de Guatemala) en el Estadio Houston, Texas.

Canadá, dirigida por Jesse Marsch, disputa por primera vez unos octavos de final de una Copa del Mundo después de superar la fase de grupos y eliminar 1-0 a Sudáfrica en los dieciseisavos de final con un gol de Stephen Eustáquio en el tiempo de reposición.

Marruecos, por su parte, vuelve a instalarse entre los 16 mejores tras eliminar a Países Bajos en una tanda de penales por 3-2, luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

El encuentro también reedita el duelo de la fase de grupos del Mundial de Catar 2022, cuando los Leones del Atlas vencieron 2-1 a Canadá.

La segunda llave de la jornada comenzará a las 15.00 horas (de Guatemala) en el Estadio Filadelfia, donde Paraguay enfrentará a Francia.

La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, protagonizó una de las mayores sorpresas de los dieciseisavos de final al eliminar a Alemania en la tanda de penales, con una destacada actuación del guardameta Orlando Gill.

Francia llega después de vencer 3-0 a Suecia, resultado en el que Kylian Mbappé anotó dos goles y Michael Olise volvió a destacar como uno de los principales generadores de juego del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

“SE LA VAMOS A TRATAR DE HACER LO MÁS DIFÍCIL QUE PODAMOS”



🇵🇾 El mensaje Gustavo Alfaro para Francia, rival de Paraguay en los octavos de final del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/5h2kJkwk6o — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

El partido también revive un antecedente histórico. En los octavos de final del Mundial de Francia 1998, los franceses eliminaron a Paraguay con un gol de oro de Laurent Blanc al minuto 114 de la prórroga, en un encuentro que tuvo como figura al guardameta José Luis Chilavert.

Veintiocho años después, la selección paraguaya buscará cambiar la historia y avanzar por primera vez a los cuartos de final desde Sudáfrica 2010.