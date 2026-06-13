Catar rescata un empate histórico ante Suiza con un gol en el minuto 95

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Catar rescata un empate histórico ante Suiza con un gol en el minuto 95

Catar y Suiza debutaron este sábado 13 de junio a las 13 horas en el Grupo B del Mundial 2026 en el Estadio Bahía de San Francisco. El cuadro catarí empató en forma agónica.

Raúl Barreno C. y EFE

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SAN FRANCISCO (United States), 13/06/2026.- Ahmed Fathy of Qatar celebrates after his team scored the 1-1 during the FIFA World Cup 2026 group stage match Qatar against Switzerland, in San Francisco, USA, 13 June 2026. (Suiza, Catar) EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY

Ahmed Fathy de Catar celebra el gol del empate 1-1 de su equipo durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Suiza, en San Francisco, EE. UU.. Foto Prensa Libre: EFE.

Un gol de cabeza de Boualem Khoukhi en el minuto 95 permitió a Catar rescatar un empate 1-1 frente a Suiza en el Grupo B del Mundial 2026 y sumar el primer punto de su historia en una Copa del Mundo. El tanto llegó tras un centro desde la izquierda de Homam Ahmed que Khoukhi remató para vencer al guardameta Gregor Kobel.

El resultado también significó un momento especial para el seleccionador español Julen Lopetegui, quien dirige a Catar en su segunda participación mundialista y la primera conseguida mediante clasificación.

Hasta ahora, la única experiencia mundialista del conjunto asiático había sido como anfitrión en Catar 2022, torneo en el que perdió sus tres partidos de la fase de grupos.

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Suiza dominó gran parte del encuentro y generó las principales ocasiones de gol, pero encontró una destacada actuación del portero Mahmoud Abunada, quien evitó una diferencia mayor en el marcador.

El equipo dirigido por Murat Yakin se adelantó gracias a un penalti transformado por Breel Embolo. La acción se produjo después de una falta de Abunada sobre Remo Freuler dentro del área. Embolo ejecutó el lanzamiento y puso el 1-0 para los europeos.

A pesar del dominio suizo, Catar logró mantenerse en el partido y generó algunas oportunidades mediante transiciones rápidas y acciones a balón parado.

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