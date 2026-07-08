Celeste Amarilla: Senado de Paraguay rechaza sus comentarios racistas contra Mbappé

El Senado de Paraguay condenó este miércoles “las expresiones discriminatorias y racistas” de la senadora Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé, mediante una resolución aprobada por mayoría, pese al respaldo que algunos legisladores manifestaron hacia la congresista.

Tras más de cinco horas de deliberación, la Cámara Alta expresó además su “absoluto rechazo” a cualquier forma de racismo y discriminación, y dejó claro que las declaraciones de Amarilla no representan la posición oficial del Congreso paraguayo.

La polémica se originó el pasado sábado, cuando la senadora publicó en sus redes sociales comentarios ofensivos contra Mbappé, los cuales fueron calificados como racistas por la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Amarilla reaccionó luego de la eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial, tras caer 0-1 ante Francia con un gol de penalti anotado por Mbappé. Según la legisladora, el jugador mostró una actitud “prepotente” durante el encuentro.

Lejos de moderar su postura, Amarilla elevó el tono en la sesión del Senado y volvió a lanzar insultos contra el delantero, además de rechazar que Francia sea asociada con su figura. “Me niego a reducir toda esa enorme Francia, con su legado cultural, artístico y democrático, a Mbappé”, expresó.

Apoyos y críticas

La senadora Yolanda Paredes respaldó a Amarilla y aseguró que el futbolista francés fue “racista y xenofóbico” durante el partido, acusándolo de intentar “humillar” a los jugadores paraguayos.

También cuestionó la postura de organismos internacionales como la ONU, señalando que no se pronunciaron —según su criterio— sobre supuestos agravios del jugador hacia Paraguay.

En la misma línea, el senador Líder Amarilla afirmó que los futbolistas paraguayos fueron “humillados” antes, durante y después del encuentro, y justificó las declaraciones de su colega como una reacción de indignación.

“No utilizó los términos apropiados, pero expresó el sentir de muchos paraguayos”, indicó. Por el contrario, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, rechazó de forma contundente las palabras de la senadora y le recomendó convertirse en “dueña de su silencio”.

“Para mí, las publicaciones de la senadora no están mal, están malísimas y no representan lo que piensa la mayoría de los paraguayos”, afirmó, mientras mostraba una tarjeta roja simbólica contra “todos los que están a favor del racismo”.