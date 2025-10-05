Champions League 2025: Fechas de la jornada 3 y así se encuentra la tabla de posiciones

La Jornada 3 de la Champions League 2025/26 se jugará entre el martes 21 y el miércoles 22 de octubre, con un calendario cargado de partidos que definirán los primeros pasos rumbo a la fase eliminatoria.

El martes 21 de octubre se disputarán encuentros como Barcelona vs Olympiacos, Arsenal vs Atlético de Madrid, Leverkusen vs PSG, Villarreal vs Manchester City, entre otros. Paralelamente, la acción se completa con duelos de equipos europeos de diferentes grupos, asegurando emoción desde el inicio.

Para el miércoles 22 de octubre, se enfrentarán equipos como Athletic Club vs Qarabağ, Chelsea vs Ajax, Bayern München vs Club Brugge, Real Madrid vs Juventus, y Monaco vs Tottenham, partidos que podrían empezar a definir a los clasificados de cada grupo.

En la tabla de goleadores, Mbappé lidera con 5 goles, seguido por Harry Kane con 4, y Burkardt con 3 anotaciones. Estos jugadores se perfilan como claves para sus equipos de cara a la clasificación.

Actualmente, en la tabla de posiciones, Bayern München, Real Madrid e Inter encabezan la lista con 6 puntos cada uno, mientras que equipos como Barcelona, PSG y Atlético de Madrid se encuentran con 3 puntos, buscando revertir la situación en la jornada 3.

La Champions League 2025/26 promete encuentros decisivos, y esta jornada será clave para que los clubes comiencen a consolidar su paso hacia los octavos de final. Cada partido tendrá implicaciones importantes en la lucha por el liderato de los grupos.

Los aficionados pueden marcar en sus calendarios estas fechas y horarios, ya que la acción comienza temprano y los partidos estarán disponibles en transmisiones locales e internacionales. Mantenerse al tanto de los resultados será crucial para seguir la evolución de los equipos favoritos.

No solo se espera competencia en la cancha, sino también espectáculo y sorpresas, pues la tercera jornada contará con enfrentamientos directos entre grandes clubes europeos, donde cualquier resultado puede cambiar la dinámica de cada grupo.