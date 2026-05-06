Champions League: Arsenal llega invicto y PSG como campeón a la final en Budapest

La final de la Liga de Campeones del próximo 30 de mayo, en el Puskás Arena de Budapest, enfrentará a dos equipos con estilos distintos: el Arsenal de Mikel Arteta, invicto en esta edición, y el París Saint-Germain, vigente campeón y principal favorito al título.

El equipo dirigido por Luis Enrique llega como el candidato número uno. Su rendimiento reciente lo respalda, especialmente tras eliminar al Bayern Múnich con una serie que dejó un 5-4 espectacular en la ida y una sólida actuación defensiva en la vuelta en Alemania.

Además, el PSG defiende el título conseguido la temporada pasada, cuando goleó 5-0 al Inter de Milán en la final. Su camino ha sido similar: una fase inicial irregular, pero un crecimiento notable en las rondas eliminatorias hasta meterse nuevamente en la final.

Será la tercera final de Champions para el conjunto parisino y la segunda consecutiva. Busca su segundo título, luego de haber perdido su primera final en la temporada 2019-2020 ante el Bayern Múnich. Esta vez, además, tuvo su revancha ante el equipo alemán en semifinales.

En su recorrido, el PSG eliminó al Mónaco (5-4 global), Chelsea (8-2), Liverpool (4-0) y Bayern Múnich (6-5), consolidándose como el equipo más goleador del torneo con 44 tantos (promedio de 2.75 por partido), aunque también ha recibido 22 goles.

En total, suma diez victorias, cuatro empates y dos derrotas en la competencia. Del otro lado estará el Arsenal, el equipo más sólido en defensa del torneo. Solo ha recibido seis goles en toda la competición (0.43 por partido) y es el único invicto entre los 36 equipos que iniciaron el torneo.

El conjunto inglés registra once triunfos y tres empates. Dominó la fase inicial con ocho victorias y 24 puntos, y luego avanzó hasta la final eliminando al Bayer Leverkusen, Sporting de Portugal y Atlético de Madrid. Para el Arsenal será apenas la segunda final de Champions en su historia. La primera la perdió en 2006.

Antes de la final, ambos equipos también pelean por sus ligas locales. En Inglaterra, el Arsenal lidera la tabla con ventaja sobre el Manchester City, mientras que en Francia el PSG también encabeza la clasificación, con seis puntos de diferencia sobre el Lens a falta de tres jornadas.

Todo está listo para una final que promete: el equipo más goleador contra el más sólido en defensa, el campeón vigente frente al único invicto del torneo.