Javier Aguirre advierte: “El jugador que no venga hoy queda fuera del Mundial 2026”

La Federación Mexicana de Fútbol y el técnico Javier Aguirre encendieron la polémica este miércoles al lanzar un ultimátum a los primeros doce jugadores convocados para el Mundial 2026, exigiendo su presencia inmediata en el Centro de Alto Rendimiento.

El mensaje fue directo y sin margen para excepciones. "Hoy están citados los jugadores para cenar todos juntos a las 8 de la noche. El que no venga, pues estará fuera del Mundial", declaró el Vasco Aguirre en una rueda de prensa que dejó en claro la postura del cuerpo técnico ante la tensión generada con varios clubes de la Liga MX.

La controversia surgió principalmente por la situación de Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes el Toluca quería retener para la vuelta de la Semifinal de la Copa de Campeones de Concacaf ante LAFC, pese al acuerdo previo para liberar a los convocados a partir del 6 de mayo. La situación también generó molestia en las Chivas de Guadalajara, club que cuenta con varios elementos llamados por Aguirre y que también disputa la fase final del Clausura 2026. El técnico intentó bajar el tono de la polémica asegurando que el pacto con los clubes sigue vigente. "Es un pacto, un proyecto que no se ha roto", afirmó, agradeciendo especialmente a Chivas y Toluca por su apoyo.

La situación pone de manifiesto las tensiones entre la Selección Nacional y los clubes en la recta final de la temporada, a poco más de un mes del inicio del Mundial 2026. Diversas voces cuestionan además la utilidad de concentrar a un grupo reducido cuando las principales figuras del combinado nacional militan en el extranjero y no estarán disponibles en esta fase de preparación.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

México rumbo al Mundial 2026

Aguirre dejó claro que no habrá excepciones y que la concentración forma parte de un plan aprobado con anterioridad. "No podemos ser flexibles", señaló el estratega, quien tiene programados partidos amistosos ante Ghana, Australia y Serbia antes del debut mundialista del 11 de junio contra Sudáfrica en el Grupo A del torneo que México organiza junto a Estados Unidos y Canadá.

La polémica llega en un momento delicado para el Tricolor, que como país anfitrión tiene la presión de rendir al máximo nivel ante su propia afición en el torneo más importante del fútbol mundial.

Las decisiones técnicas y administrativas de las últimas semanas están bajo un intenso escrutinio y el ultimátum de Aguirre no hará más que aumentar el debate en torno a la preparación de una selección que tiene el sueño de brillar en casa el próximo 11 de junio cuando arranque el Mundial 2026 en el Estadio Azteca ante Sudáfrica.