PSG elimina al Bayern y buscará el bicampeonato ante el Arsenal

El Paris Saint-Germain está en la final de la Champions League por segundo año consecutivo. Los parisinos de Luis Enrique empataron 1-1 ante el Bayern Múnich este miércoles en el Allianz Arena, resultado suficiente para avanzar con un global de 6-5 y clasificarse a la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest.

El PSG defenderá así el título europeo conquistado la temporada pasada ante un rival que promete ser igualmente exigente: el Arsenal de Mikel Arteta, que eliminó al Atlético de Madrid el martes con un global de 2-1.

El partido de vuelta comenzó con el mismo ritmo frenético que caracterizó la ida. Ousmane Dembélé abrió el marcador apenas al minuto 3 para los parisinos, complicando aún más la misión de un Bayern que ya necesitaba remontar dos goles del partido de ida. Los bávaros buscaron el gol durante todo el encuentro pero no encontraron el camino hasta el minuto 90+4 cuando Harry Kane anotó el empate definitivo, un tanto tardío e insuficiente para evitar la clasificación del PSG a la final de Budapest.

La semana anterior en el Parque de los Príncipes ambos equipos habían protagonizado uno de los partidos más espectaculares de la historia reciente de la competencia, con el PSG imponiéndose 5-4 en un duelo de nueve goles que tuvo de todo. El Bayern había remontado desde el 5-2 hasta el 5-4 pero no pudo completar la hazaña ni en la ida ni en la vuelta, quedando eliminado de una Champions League donde llegó con grandes aspiraciones de título tras conquistar la Bundesliga.

Una final de ensueño en Budapest

El 30 de mayo el Puskás Arena de Budapest será el escenario de una final histórica entre el PSG y el Arsenal, dos equipos con entrenadores españoles, Luis Enrique y Mikel Arteta respectivamente, que buscarán levantar la Orejona en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de los últimos años en el fútbol europeo.

El PSG llega como el favorito al ser el vigente campeón y haber demostrado a lo largo de toda la competencia su capacidad goleadora y su solidez colectiva.El Arsenal, en cambio, llega a su segunda final europea en la historia del club con la ilusión de ganar por primera vez la Champions League.

Los Gunners de Arteta han sido el equipo más sólido de la competencia en esta edición con el único equipo invicto de la fase de grupos, y llegan a Budapest con la confianza de haber eliminado a un rival tan difícil como el Atlético de Madrid. Una final que el mundo del fútbol ya tiene marcada en el calendario y que garantiza un duelo de alto nivel entre dos de los equipos más en forma del continente europeo.