Mikel Arteta: “El árbitro ha estado muy bien” tras clasificar al Arsenal a la final de la Champions

Mikel Arteta compareció ante los medios tras la clasificación del Arsenal a la final de la Champions League y fue directo al ser preguntado sobre la polémica jugada del posible penal sobre Antoine Griezmann en la segunda mitad.

El técnico español no quiso entrar en controversias y defendió la actuación del colegiado Daniel Siebert. "Ha estado muy bien, creo que no ha habido nada", respondió Arteta sobre el árbitro, cerrando el tema con contundencia mientras los aficionados colchoneros seguían reclamando el penalti de Calafiori sobre el delantero francés.

La jugada polémica llegó al minuto 57 del segundo tiempo cuando Calafiori pisó a Griezmann dentro del área tras un lance entre Pubill y Gabriel Magalhaes. El colegiado no pitó penal al señalar una supuesta falta previa de Pubill sobre Gabriel, lo que impidió la intervención del VAR. El árbitro Iturralde González, consultado en directo durante el partido, fue claro en su análisis. "La clave es si pita falta antes del pisotón, porque si pita antes del pisotón no puede entrar el VAR. Lo que es claro es que Calafiori pisó a Griezmann", señaló el exárbitro, quien también descartó que hubiera falta previa de Pubill sobre Gabriel, lo que en su criterio habría derivado en penal para el Atlético.

Más allá de la polémica, Arteta no escondió su emoción por la clasificación histórica de su equipo. "Ha sido una noche increíble. Hemos hecho historia juntos. No podría estar más orgulloso por todo el mundo que trabaja en este club. El ambiente ha sido especial, nunca había sentido esto en este estadio. Después de veinte años estamos en la final de la Champions", expresó el técnico español visiblemente emocionado tras el pitazo final en el Emirates Stadium.

📸 Calafiori marche sur le pied de Griezmann... pas de penalty ! 🤯#ARSATM #UCL pic.twitter.com/MMPRO3ztR1 — Foot Mercato (@footmercato) May 5, 2026

Una alegría con los pies en la tierra

Arteta también recordó a sus jugadores y aficionados que la temporada no ha terminado y que quedan objetivos importantes por delante. El Arsenal está a tres victorias de ganar su primera Premier League en 22 años y el técnico fue claro sobre la necesidad de mantener la concentración. "Es genial, disfrutemos el momento, pero en cuatro días tenemos otro partido", señaló Arteta en referencia al duelo del domingo ante el West Ham United, vital en la lucha por el título de la Premier.

El Arsenal disputará la final de la Champions League el próximo 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, donde se medirá ante el vencedor de la otra semifinal entre Bayern Múnich y PSG que se disputa este miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena.

Será la segunda final europea en la historia del club londinense, la primera desde la que perdió ante el Barcelona en París en 2006, y la oportunidad para que los Gunners se conviertan en nuevos campeones de Europa por primera vez en su historia.