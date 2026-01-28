Champions League: Así se jugará la última jornada de la fase de liga con Real Madrid y Barcelona en busca de la clasificación

La Uefa Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, vivirá este miércoles un cierre de fase verdaderamente emocionante con la disputa de la octava y última jornada de la Fase de Liga.

En una fecha decisiva, se definirán los 8 equipos clasificados directamente a los octavos de final, los 16 que competirán en la fase de playoff, y los 12 clubes que quedarán eliminados de la competencia continental.

Los 18 partidos programados se jugarán de manera simultánea a las 14:00 horas de Guatemala, lo que hace que cada gol pueda tener un efecto dominó en la clasificación. Equipos que buscan sellar su pase directo, otros que intentan mejorar su posición, clubes que luchan por entrar entre los primeros 24 para disputar los playoffs, y aquellos que ya no tienen opciones pero aún pueden influir en los destinos de sus rivales, se enfrentarán en 90 minutos cargados de tensión.

La jornada promete emociones intensas, con varios duelos de alto riesgo. Hasta el momento, solo dos equipos han asegurado su clasificación directa a los octavos de final: Arsenal, con una fase de liga casi impecable, y Bayern Múnich. Ambos buscarán mantenerse firmes y conservar su posición de privilegio.

Por otra parte, trece clubes ya tienen garantizado al menos un lugar en los playoffs:

Atalanta

Atlético de Madrid

Barcelona

Chelsea

Inter

Juventus

Liverpool

Manchester City

Newcastle

Paris Saint‑Germain (PSG)

Real Madrid

Sporting CP

Tottenham

En contraste, cuatro equipos ya están matemáticamente eliminados y jugarán sus últimos partidos en la competencia: Eintracht Frankfurt, Kairat Almaty, Slavia Praga y Villarreal. Aunque no pueden avanzar, sus resultados podrían tener impacto en la clasificación general.

La clasificación se presenta al rojo vivo. Por segunda temporada consecutiva, la Uefa mantiene el formato de Fase de Liga, que reemplazó a la antigua fase de grupos, aumentando el interés y la competencia directa entre los clubes.

En total, 30 equipos llegan a esta última jornada con su destino aún por definirse: algunos luchando por la clasificación directa a octavos, otros por asegurar un puesto en los playoffs y varios intentando evitar la eliminación definitiva. La mesa está servida para una jornada intensa, llena de dramatismo y fútbol de altísimo nivel, con partidos impredecibles que pueden cambiar el rumbo de varios aspirantes en tan solo 90 minutos.