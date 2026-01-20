Champions League: Bodo/Glimt sorprende al Manchester City y complica su camino directo a octavos

Apenas transcurrieron 118 segundos, del minuto 22 al 24, entre el 1-0 y el 2-0 de Hogh para el Bodo/Glimt en su duelo ante el Manchester City. El conjunto inglés quedó fulminado entonces, goleado después (3-1) y, más tarde, en inferioridad numérica por una imprudencia de Rodrigo. Aunque virtualmente clasificado a las eliminatorias, el acceso directo al top-8 aún está en duda.

La derrota representa un paso atrás. La clasificación no peligra, pero sí la posibilidad de evitar el repechaje, como ocurrió hace un año cuando fue eliminado por el Real Madrid. En la última jornada recibirá al Galatasaray. Ha ganado solo dos de sus últimos seis partidos entre todas las competiciones, una señal de alarma.

Las bajas no son excusa para el equipo de Pep Guardiola, que alineó desde el inicio a Ryan Cherki, Phil Foden, Rodri Hernández y Erling Haaland, en un encuentro jugado a –3 °C, y con el equipo vestido de negro.

Bajo dominio absoluto del City, con más del 70 % de posesión, el Bodo/Glimt fue letal en el contragolpe. Entre los minutos 21 y 23, Hogh anotó dos veces: primero con un cabezazo picado tras centro de Blomberg, y luego con una definición de primera tras otro pase del mismo asistente. Ambas jugadas evidenciaron fallas en la zaga, en especial del central Alleyne.

Los goles cambiaron el gesto del City, incrédulo y responsable por haber permitido semejante descalabro en un estadio donde nadie había perdido en esta edición de la Champions. Bodo/Glimt, que acumulaba tres empates en seis jornadas, logró así su primera victoria en el certamen.

Cada contraataque local sembró caos en el visitante. Incluso anotó un tercer tanto, luego anulado. El 3-0 llegó finalmente al minuto 59, cuando Hauge firmó un golazo: control por izquierda, conducción hacia el centro y derechazo a la escuadra. Donnarumma ni siquiera pudo reaccionar.

El 3-1 de Ryan Cherki en la jugada siguiente apenas maquilló el resultado. Y todo se agravó cuando Rodri fue expulsado por doble amarilla en menos de un minuto, tras cometer dos agarrones por detrás.

El Bodo/Glimt, al que le anularon otro tanto por fuera de juego, buscó el cuarto gol con insistencia, frustrado solo por Donnarumma. Con este triunfo, sostiene sus opciones de avanzar a octavos, aunque deberá enfrentarse al Atlético de Madrid en el Metropolitano, donde los colchoneros acumulan 12 victorias consecutivas.