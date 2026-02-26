Champions League: ¿Cuándo es el sorteo de los Octavos de final?

Después de disputarse y concluir los playoff de la UEFA Champions League, en los que quedaron definidos los ocho últimos clasificados a los octavos de final, todo está listo para el sorteo que se celebrará este viernes en Nyon, Suiza. En total, 16 equipos participarán en el sorteo de esta fase del torneo.

Los clubes que consiguieron su boleto de manera directa desde la fase de liga son: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City. A ellos se suman los ocho equipos que avanzaron mediante la ronda de repesca: Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bodø/Glimt, Newcastle, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Galatasaray y Atalanta.

Para este sorteo, los cabezas de serie serán los equipos clasificados directamente desde la fase de liga y cada uno enfrentará a un club procedente de la repesca, donde llevan la ventaja de jugar en casa el partido de vuelta.

A diferencia de temporadas anteriores, no existirán restricciones: equipos de la misma liga podrán enfrentarse libremente y tampoco habrá impedimentos para que se crucen clubes que ya coincidieron en la fase de liga.

¿Cuándo y dónde será el sorteo?

El sorteo de los octavos de final se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 5.00 horas (hora de Guatemala), en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza.

Dónde verlo en vivo?

Podrá seguirse a través de UEFA.com (sitio oficial), ESPN y Disney+