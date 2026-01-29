Champions League: Día, hora y dónde ver el sorteo de los playoff en el que el Real Madrid conocerá a su rival

Concluida la fase de Liga de la Uefa Champions League, ya se conocen los ocho equipos clasificados directamente a los octavos de final y los 16 clubes que deberán disputar la ronda de playoff, una serie de eliminación directa que promete grandea emociones.

Los equipos que finalizaron entre las posiciones 9 y 24 en la tabla general participarán en esta instancia, buscando un lugar en la siguiente fase del torneo más prestigioso del fútbol europeo . La eliminatoria se jugará a ida y vuelta, y los ganadores se unirán a los ya clasificados en los octavos de final.

Los equipos clasificados al playoff como cabezas de serie (posiciones 9 a 16) son: Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta y Bayer Leverkusen. Estos clubes parten con una ligera ventaja en el sorteo debido a su mejor ubicación en la fase previa.

Por su parte, los equipos no cabezas de serie (posiciones 17 a 24) son: Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabağ, Bodø/Glimt y Benfica. Estos conjuntos enfrentarán a los cabezas de serie en los cruces que definirán los clasificados a la siguiente ronda.

La ventaja principal para los cabezas de serie es que jugarán el partido de vuelta como locales, un factor que puede ser determinante en llaves tan parejas.

¿Cuándo y dónde será el sorteo?

El sorteo de los playoff se celebrará este viernes 30 de enero a las 5:00 a.m. (hora de Guatemala) en la sede de la Uefa, en Nyon, Suiza.

Podrá seguirse en vivo a través de:

El sitio oficial Uefa.com

Las señales de Espn y Disney+

Fechas de los encuentros

Partidos de ida: 17 y 18 de febrero de 2026

17 y 18 de febrero de 2026 Partidos de vuelta: 24 y 25 de febrero de 2026

Una vez concluidas las eliminatorias, se realizará el sorteo de los octavos de final el viernes 27 de febrero, donde se emparejarán los ocho clasificados directos con los ocho ganadores del repechaje. Los cruces seguirán dos rutas predeterminadas:

Barcelona o Chelsea vs. Ganador Repechaje 1 Liverpool o Tottenham vs. Ganador Repechaje 2 Sporting CP o Manchester City vs. Ganador Repechaje 3 Arsenal o Bayern Múnich vs. Ganador Repechaje 4