Champions League: Liverpool-Real Madrid, una final en Saint-Denis que será revancha de Kiev y París

Liverpool, entonces en la cima de su arte con Bob Paisley en el puesto de mánager, accede a la final de la entonces llamada Copa de Europa, el 27 de mayo de 1981, en el Parque de los Príncipes de París.

Ya con dos títulos en sus vitrinas (1977, 1978), los Reds se enfrentan al Real Madrid, dominador de los primeros años de la competición continental (seis trofeos en once años), antes de conocer una quincena de años de eclipse hasta 1981.

“No teníamos miedo de ellos (del Real Madrid), más bien al contrario. Habíamos llegado a la final varias veces y sabíamos de qué se trataba. Eran ellos los que no tenían una experiencia reciente en ese sentido”, contaba en 2018 Terry McDermott, excentrocampista del Liverpool y máximo goleador de la competición ese año.

Unos minutos antes del partido, en el Parque de los Príncipes, Bob Paisley se encontró con un problema con el patrocinador de la vestimenta del equipo, lo que empujó a los responsables de la UEFA a ordenar a los jugadores del Liverpool que taparan con un cinta adhesiva el logo de la marca en sus camisetas.

Eso no impidió a los Reds imponerse tras un partido igualado, decantado a su favor por un remate cruzado del lateral izquierdo Alan Kennedy en el tramo final del partido (81).

Taking Ol’ Big Ears back to Liverpool for the third time 😍

Alan Kennedy’s goal won it for us in Paris against Real Madrid in 1981! #UCLfinal pic.twitter.com/myHTFjDmOD

