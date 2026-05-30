Champions League: Los seis momentos que llevaron al PSG a la gloria y dejaron al Arsenal sin Orejona

Los seis instantes que marcaron este sábado la final de la Liga de Campeones, en la que el París Saint-Germain se impuso al Arsenal:

Minuto 5:02. El golazo de Havertz Todo comenzó con una gran acción de Kai Havertz. El alemán controló el balón con calidad, abrió el juego hacia la banda y aprovechó un despeje de Marquinhos para iniciar una carrera imposible de frenar para Willian Pacho y la defensa parisina. La jugada terminó con un potente zurdazo que superó a Matvei Safonov. El portero intentó reducir el ángulo, pero no pudo reaccionar a tiempo. Era el 0-1 para el Arsenal.

Minuto 25:24. La atajada de Safonov

Con el Arsenal en ventaja, una intervención de Matvei Safonov evitó el segundo gol inglés. Bukayo Saka envió un centro desde la derecha y Leandro Trossard esperaba dentro del área para empujar el balón a la red, pero el guardameta ruso salió con decisión y desvió el peligro con una gran estirada. Tras la acción, chocó con Marquinhos y tuvo que recibir atención médica.

Minuto 64:25. Dembélé empata desde el punto penal

El primer error importante de Christian Mosquera llegó cuando intentó frenar a Khvicha Kvaratskhelia dentro del área. La acción terminó en penalti para el PSG. Ousmane Dembélé tomó el balón y venció a David Raya con un remate cruzado imposible de detener. El empate devolvió a la vida al conjunto francés, que hasta ese momento había generado pocas ocasiones de peligro.

Minuto 76:52. La salvada de Lewis-Skelly

Kvaratskhelia encabezó un rápido contragolpe que puso en aprietos al Arsenal. Aunque William Saliba logró incomodarlo en la carrera, el georgiano consiguió rematar dentro del área. Cuando parecía que el balón terminaría en el fondo de la red, Lewis-Skelly apareció para desviar el disparo lo suficiente y enviarlo al poste. Una intervención decisiva para mantener el empate.

Minuto 101:22. El penalti que reclamó el Arsenal

Ya en la prórroga, Noni Madueke superó a Nuno Mendes y se internó en el área. El defensor portugués lo persiguió y hubo contacto entre ambos antes de que el atacante inglés cayera al césped. Los jugadores del Arsenal reclamaron penalti, pero el árbitro consideró que la acción no era suficiente para señalar la falta. La jugada generó polémica y fue una de las más discutidas de la final.

Tanda de penaltis. El fallo de Gabriel

La definición llegó desde los once metros. En el décimo lanzamiento de la serie, Gabriel Magalhães envió su remate por encima del travesaño y selló la derrota del Arsenal. Toda la presión recaía sobre el defensor brasileño después de que Achraf Hakimi hubiera convertido el penalti anterior para el PSG.

Por el equipo francés anotaron Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Lucas Beraldo y Hakimi, mientras que Nuno Mendes falló su cobro. Para el Arsenal marcaron Declan Rice, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli, pero Eberechi Eze y Gabriel no lograron convertir.