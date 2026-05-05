Champions League: Luis Enrique advierte que Bayern es el rival más duro y pide máxima exigencia

El técnico del París Saint-Germain, Luis Enrique, reconoció que el Bayern de Múnich ha sido el rival más complicado que han enfrentado esta temporada y advirtió que, para avanzar a la final de la Liga de Campeones, su equipo deberá mostrar su mejor versión.

“Es el rival más duro del año. Vamos a necesitar ser más competitivos que nunca”, afirmó el entrenador español en la previa del partido de vuelta de semifinales.

Luis Enrique no descartó un duelo similar al de la ida, que terminó 5-4 a favor del PSG, y destacó que ninguno de los dos equipos se siente inferior, lo que eleva la intensidad del enfrentamiento.

“El partido de vuelta suele ser diferente, pero esta vez puede no ser así. Ninguno acepta que el otro es superior”, explicó.

El técnico también recordó su buen historial en el Allianz Arena, donde ya disputó una semifinal en 2015 con el Barcelona, año en el que conquistó la Champions.

“Es un estadio que me trae buenos recuerdos”, comentó. Además, valoró la capacidad de ambos equipos para sobreponerse a momentos complicados y aseguró que el PSG ha crecido, especialmente en sus partidos como visitante.

“No vamos a salir a defender la ventaja. Queremos ganar también en Múnich. Hemos llegado hasta aquí por nuestro trabajo y ahora tenemos que dar un paso más”, señaló.

Luis Enrique insistió en la importancia de controlar las emociones y aprovechar la experiencia adquirida en la pasada temporada. “Tenemos una pequeña ventaja, pero no significa nada. Los dos equipos pudieron ganar. Será clave manejar bien el partido”, concluyó.