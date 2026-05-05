Neymar protagoniza incidente con Robinho Jr. y Santos abre investigación

Fútbol Internacional

Neymar protagoniza incidente con Robinho Jr. y Santos abre investigación

El Santos de Brasil abrió una investigación interna luego de un presunto altercado entre Neymar y el juvenil Robinho Jr. durante un entrenamiento.

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AME7443. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 28/04/2026.- Neymar de Santos reacciona este martes, en un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre San Lorenzo y Santos en el estadio Pedro Bidegain, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Santos abrió una investigación interna tras un incidente protagonizado por Neymar y Robinho Jr.

El Santos de Brasil abrió este lunes una investigación interna tras un incidente protagonizado por Neymar y Robinho Jr. durante un entrenamiento realizado el domingo.

Según informó el club en un breve comunicado, el caso será analizado por su departamento jurídico para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con el portal deportivo Ge, Robinho Jr., de 18 años, solicitó una reunión con la directiva para evaluar la posibilidad de rescindir su contrato.

El jugador acusa a Neymar de haberle dado una bofetada, una patada y de insultarlo, luego de un roce durante la práctica en el centro de entrenamientos Rei Pelé.

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Hasta ahora, ambos mantenían una buena relación desde que el joven fue promovido al primer equipo. Neymar incluso compartió vestuario con su padre, Robinho, entre 2009 y 2013.

En lo deportivo, el Santos atraviesa un momento complicado. El equipo ocupa la posición 16 en la liga brasileña con 15 puntos, los mismos que el Corinthians, que se encuentra en zona de descenso tras 14 jornadas.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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