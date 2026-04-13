Champions League: Yamal se inspira en LeBron James para buscar la remontada del Barcelona

Lamine Yamal, extremo del Barcelona, incidió este lunes en que se inspira en el jugador de la NBA LeBron James para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, en el que su equipo intentará remontar un resultado adverso, como hizo él en el 2016 con los Cleveland Cavaliers contra los Golden State Warriors, e insistió en pensar "cómo lo hizo él" y "ojalá" le "salga igual".

"Yo creo que es uno de los referentes que me pueden inspirar para el partido de este martes. Por eso lo he puesto (una foto en su cuenta de Instagram). Pensar en él, cómo lo hizo él y ojalá que me salga igual", proclamó en la rueda de prensa en el Metropolitano, escenario del encuentro de este martes.

Lamine Yamal está "con muchas ganas" del partido en el Metropolitano. "En estos momentos es cuando salen los jugadores de verdad", expresó el extremo, después de que se haya cuestionado su inicio de curso, cuando sufrió una pubalgia.

"Me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido y sí que estoy motivado para eso. Espero que pueda marcar la diferencia. A ver si 'El Cholo' (Simeone, entrenador del Atlético de Madrid) me hace un favor, me pone uno contra uno con un jugador... Espero que sí", remarcó.

"He tenido la suerte de que, desde pequeño, he tenido que coger más responsabilidades de las que debía. Estoy un poco acostumbrado y solo pienso en disfrutarlo, no asumirlo como un problema, sino como una virtud. Disfrutar de cada momento que paso con mis compañeros y toda la confianza que me dan para mí es oro", abundó.

El extremo confía en el grupo y en la remontada: "Tenemos mucha calidad, jugadores de clase mundial. No creo que pase solo por mí. Si pasa, tampoco me importaría, pero creo que tenemos un equipo con muchos jugadores para remontar el partido. Y por eso confío en el equipo".

También reflexionó que el hecho de que muchos jugadores del Barcelona procedan de la cantera es "muy importante" para este tipo de duelos. "Somos todos de la casa, el Barça lo amamos y lo daremos todo hasta el final. No nos importa cómo; jugaremos y lucharemos hasta el final", añadió.

Y prometió: "Si caemos eliminados, será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr. Dejaremos todo por este escudo. Será un partido de 90 minutos o más. Estamos seguros de que no está acabado. Creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí".

Para él, es especial marcar goles en la Liga de Campeones. "Creo que, con el Mundial, son las dos competiciones más importantes dentro del fútbol. Y con eso se dice todo. Siempre he soñado con marcar goles con el Barcelona en la Champions y por eso es lo que más ilusión me hace", declaró.

En un futuro a tres años vista, Lamine Yamal espera tener "muchos más títulos" de los que tiene ahora. "Espero que pueda tener un Mundial y una 'Champions'. Todo lo que sea sumar títulos me hará muy feliz", destacó.