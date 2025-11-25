Chelsea vs Barcelona: dónde ver, fecha, hora y transmisión del partido por la Champions League

El duelo entre Chelsea y Barcelona vuelve a encender las emociones de la Champions League, en un choque que promete ser uno de los más atractivos de la quinta jornada de la fase regular.

Más de 15 años después del inolvidable gol de Andrés Iniesta en 2009, el joven fenómeno Lamine Yamal pisará por primera vez el césped de Stamford Bridge convertido en la nueva gran estrella azulgrana.

Tanto Chelsea como Barcelona llegan al encuentro empatados con 7 puntos tras cuatro jornadas, ambos fuera del top 8. Una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones de clasificarse directamente a los octavos de final sin pasar por la repesca.

La rivalidad entre ingleses y catalanes ha marcado grandes capítulos en este siglo, pero no se enfrentan desde la temporada 2017-2018, cuando el Barça avanzó con un global de 4-1 gracias a un equipo liderado por Lionel Messi.

Este martes, el protagonismo recae en Lamine Yamal, quien recuperado de sus molestias físicas, llega en un momento dulce tras brillar con dos asistencias en la victoria 4-0 frente al Athletic.

A estas buenas noticias se suman los regresos de Joan García y Raphinha, además del buen momento goleador de Lewandowski, Ferran Torres y Fermín López.

¿Cuándo juegan Chelsea vs Barcelona?

📅 Fecha: Martes, 25 de noviembre

⏰ Hora: 14:00 (hora local)

¿Dónde ver Chelsea vs Barcelona?

Podrás disfrutar del partido en vivo a través de:

ESPN

Disney+

Ambas plataformas transmitirán el encuentro completo, con análisis previos y posteriores del choque europeo.

Cómo llegan ambos equipos

Barcelona : Recupera piezas clave, mantiene su portería a cero nuevamente y llega con su joven figura Lamine Yamal en gran nivel.

: Recupera piezas clave, mantiene su portería a cero nuevamente y llega con su joven figura Lamine Yamal en gran nivel. Chelsea: Sólido en casa, con plantilla competitiva y la urgencia de sumar para evitar la repesca.

Un partido imperdible

El enfrentamiento en Londres no tendrá la trascendencia histórica del choque del 2009, pero sí puede ser decisivo para el futuro europeo de ambos equipos. Con dos clubes en plena forma y mucho en juego, el Chelsea vs Barcelona se perfila como uno de los grandes duelos de la jornada.