Cholo Simeone pidió disculpas a Florentino y a Vinícius por los incidentes en la Supercopa y reconoció que “no estuvo bien”

Fútbol Internacional

Cholo Simeone pidió disculpas a Florentino y a Vinícius por los incidentes en la Supercopa y reconoció que “no estuvo bien”

Diego Pablo "Cholo" Simeone pidió disculpas a Vinícius Junior y al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por lo ocurrido en la semifinal de la Supercopa de España.

Herberth Marroquín

Agencia EFE

|

time-clock

MAJADAHONDA (CA. MADRID), 12/01/2026.- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento llevado a cabo este lunes en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, Madrid, previo al partido de octavos de la Copa del Rey que disputarán frente al RC Deportivo, mañana martes en el estadio Riazor de A Coruña. EFE/Sergio Pérez

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento de este lunes.(Foto Prensa Libre:EFE).

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pidió este lunes disculpas tanto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como a Vinícius Júnior, atacante del conjunto blanco, por el “episodio” ocurrido durante la semifinal de la Supercopa de España. El técnico argentino admitió que “no estuvo bien” de su parte.

“Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y también al señor Vinícius por el episodio que vieron (en la Supercopa de España); obviamente, no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto, obviamente, que no estuve bien”, expresó durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino, en respuesta a una pregunta sobre si vio la final del torneo.

En un video difundido por Movistar durante el partido, se observa a Diego Simeone decirle a Vinícius, según lectura de labios del canal: “Te va a echar Florentino. Acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo”.

Cuando fue consultado nuevamente al respecto en la misma conferencia, Simeone matizó que se trataba de disculpas, no de un perdón, y evitó ahondar en el tema.“No tengo nada más que agregar”, respondió cuando se le preguntó si le pareció exagerado que Xabi Alonso, su homólogo en el club blanco, dijera que Simeone “no es buen deportista”.

LECTURAS RELACIONADAS

Kylian Mbappé luce desconsolado tras perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. (Foto Prensa Libre: AFP)

Mbappé impide que el Real Madrid le haga el pasillo al Barcelona tras ganar la Supercopa

chevron-right
Hansi Flick reclama en una acción del partido entre el Barcelona y Real Madrid (Foto Prensa Libre: AFP).

Hansi Flick, el rey de las finales: ocho títulos en ocho partidos decisivos dirigidos

chevron-right

Ya en el plano deportivo, el técnico colchonero analizó la semifinal contra el Real Madrid: “El equipo que gana es el que merece pasar. Ellos han ganado y merecieron pasar”.

También se refirió a la final entre Real Madrid y Barcelona, con victoria del conjunto azulgrana.Estuvieron cerca del empate en el final, como se vio. Siempre compite como estamos acostumbrados el Real Madrid, y el Barcelona está en un momento muy bueno, con grandes jugadores, un entrenador (Hansi Flick) con las ideas clarísimas y un equipo que va detrás de una idea de juego muy buena. El resultado son los trofeos que están ganando”, valoró.

ARCHIVADO EN:

Atletico de Madrid Cholo Simeone Futbol Internacional Real Madrid Supercopa de España 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS