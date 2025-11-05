Club Brujas vs. Barcelona, sigue el en vivo del partido de los azulgranas en la Liga de Campeones

Este miércoles 5 de noviembre, el FC Barcelona se enfrenta al Club Brujas en el Estadio Jan Breydel de Bélgica, en un duelo correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2025-26.

El encuentro está programado para las 14:00 horas , y representa una oportunidad clave para los azulgranas de consolidarse entre los mejores equipos del certamen y pelear por los primer lugares.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega con buen ánimo tras golear 6-1 al Olympiacos en la jornada anterior, resultado que lo posiciona en el puesto 14 de la tabla con 6 puntos. Además, viene de vencer al Elche por 3-1 en LaLiga, lo que le permitió recuperar confianza tras la derrota sufrida ante el Real Madrid en el Clásico.

Por su parte, el Club Brujas atraviesa un momento más complicado en Champions. El equipo belga, que ocupa la posición 24 con apenas 3 puntos, fue derrotado 4-0 por el Bayern Múnich en su último compromiso europeo. Aunque en la liga local marcha segundo, en el torneo continental necesita sumar urgentemente para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.