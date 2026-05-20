Cómo Argentina utilizará inteligencia artificial en el Mundial 2026

La selección de Argentina anunció este miércoles una alianza con Google Gemini para incorporar herramientas de inteligencia artificial en el trabajo de su cuerpo técnico durante el Mundial 2026.

La presentación se realizó en Times Square, en Nueva York, a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según explicó el director comercial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen, la tecnología permitirá mejorar el análisis táctico y ayudar en la prevención de lesiones de los futbolistas.

“Esta tecnología nos permitirá trabajar mucho en la prevención de lesiones, el análisis táctico y muchas otras tareas en tiempo real que ayuden en la toma de decisiones del cuerpo técnico”, afirmó Petersen.

Aunque no reveló cifras del acuerdo, el dirigente aseguró que se trata de “uno de los convenios más importantes en la historia de la AFA”.

Además del uso deportivo, la inteligencia artificial también estará enfocada en la interacción con los aficionados. Los seguidores de la selección podrán utilizar herramientas de Gemini para crear imágenes, canciones y contenido digital relacionado con figuras como Lionel Messi.

“Los aficionados que no puedan estar en el Mundial van a sentirse mucho más cerca de la selección y de sus ídolos”, agregó Petersen.

El Mundial de 2026 será el primero que se dispute tras el auge global de la inteligencia artificial generativa, impulsada por plataformas como ChatGPT, Gemini, Claude y Grok.

Para Google, el torneo marcará un antes y un después en la forma de vivir el fútbol. “Será un Mundial completamente distinto. La inteligencia artificial estará en las manos de los aficionados, de los jugadores y de los cuerpos técnicos. Va a cambiarlo todo”, señaló Flor Sabatini, directora de comunicaciones de Google para Hispanoamérica.

Argentina llegará a la Copa del Mundo como una de las grandes favoritas al título junto a selecciones como Francia y España.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi buscará defender la corona conquistada en Catar 2022, donde ganó su tercera Copa del Mundo tras derrotar a Francia en una final histórica.