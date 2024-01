Con Messi y Luis Suárez presentes: Esta es la lista completa del Inter Miami para el partido contra El Salvador

En la lista que compartió el Inter Miami está prácticamente el plantel completo del Inter Miami (con algunas excepciones), pero las grandes figuras (las que esperan ver los aficionados) estarán todas presentes.

Sergio Busquets y Jordi Alba también están en la lista. El equipo que fue campeón de la Leagues Cup y que tiene su presencia asegurada en la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, partirá de El Salvador luego del partido y se enfrenará al Dallas FC en Texas.

Posteriormente irá hasta la ciudad de Riad en Arabia Saudita para jugar contra el Al Hilal (equipo de Neymar) y después contra el Al Nassr que comandará el portugués Cristiano Ronaldo.

La gira de pretemporada para Messi y el Inter Miami también incluye partidos amistosos en Hong Kong y en Tokio (vs Visel Kobe).

Finalmente, el último partido previo al inicio de la temporada de la MLS para Messi será en su casa, en el DRV PNK Stadium, contra el Newell’s Old Boys el 15 de febrero.

El partido contra la Selección de El Salvador será el viernes 19 de enero en el estadio Cuscatlán, el evento iniciará a las 19 horas y se espera que sean unas 40 mil personas las que asistan.

Según la organización, aún quedan entradas a la venta, las únicas que están agotadas son las de la localidad Platea.

Next stop: El Salvador ✈️

Our official roster for the first match of our 2024 preseason has been announced! Find out who from the squad is heading on the road as we face the El Salvador national team at the Estadio Cuscatlán in San Salvador on Friday, Jan. 19 at 8PM ET. Roster:… pic.twitter.com/9bqFOuQiJh

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 17, 2024