Fútbol Internacional
Con nuevos clasificados, así queda la tabla de las selecciones sudamericanas rumbo al Mundial 2026
La penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas se vieron marcadas con la emotiva despedida de Lionel Messi.
Lionel Messi (c) de Argentina disputa el balón con Eduard Bello (i) y Tomás Rincón (d) de Venezuela este jueves, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Monumental en Buenos Aires. (Foto Prensa Libre: EFE)
Marcada por la emotiva despedida de Lionel Messi, la penúltima fecha de las eliminatorias de la Conmebol se llevó a cabo el pasado 4 de septiembre, cuando varias selecciones aseguraron su pase al Mundial del 2026.
Por ejemplo, la selección de Paraguay, aunque empató sin goles ante Ecuador, logró su pase a la cita mundialista tras 16 años de ausencia.
Otra selección que clasificó al Mundial fue Uruguay, al vencer 3-0 a Perú. La celeste consolidó su quinta clasificación consecutiva a una Copa del Mundo.
Las demás selecciones que aseguraron su boleto mundialista fueron Brasil, Colombia y Argentina; esta última, con un sabor agridulce debido a la despedida de Lionel Messi, quien marcó un doblete en el encuentro.
Por otra parte, Venezuela y Bolivia aún tienen una pequeña oportunidad de clasificar al Mundial mediante el repechaje, a falta de una jornada para que concluyan las eliminatorias.
Con todos los resultados del pasado jueves, así queda la tabla general de las eliminatorias sudamericanas:
- Argentina está en primer lugar con 38 puntos, producto de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas en 17 partidos.
- En segundo lugar se ubica Brasil, con 8 triunfos, 4 empates y 5 derrotas, sumando 28 puntos.
- Uruguay ocupa el tercer lugar, con 7 victorias, 6 empates y 4 derrotas, acumulando 27 puntos.
- Ecuador es cuarto con 26 puntos, tras 7 triunfos, 8 empates y 2 derrotas.
- Colombia se mantiene en la quinta posición con 25 puntos, con 6 victorias, 7 empates y 4 derrotas.
- Paraguay, con las mismas cifras que Colombia, está en el sexto lugar por diferencia de goles.
- Venezuela marcha séptima con 18 puntos, tras 4 victorias, 6 empates y 7 derrotas.
- En octava posición se encuentra Bolivia, con 17 puntos: 5 triunfos, 2 empates y 10 derrotas.
- Perú está en el noveno lugar con 12 puntos, al haber ganado solo 2 partidos, empatado 6 y perdido 9.
- En el último puesto de la tabla está Chile, con apenas 10 puntos, producto de 2 victorias, 4 empates y 11 derrotas.
Lea también: Las lesiones se convierten en el principal enemigo de las eliminatorias sudamericanas