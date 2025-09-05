Cuánto gana Luis Fernando Tena, director técnico de la selección de Guatemala

Presentado en 2021 como entrenador de la selección de Guatemala, Luis Fernando Tena ha estado al mando de la bicolor en varios partidos y competiciones a nivel internacional.

Tena ha estado por más de cuatro años bajo el liderazgo de la bicolor, y ahora su nombre ha vuelto a sonar debido a la derrota que sufrió la bicolor el pasado 4 de septiembre contra El Salvador en el inicio de las eliminatorias para el Mundial 2026.

Nacido en 1958 en México, "El Profesor" Tena ha estado al mando de varios equipos antes de estar al mando de la selección de Guatemala.

Dentro de los equipos que ha dirigido Tena está el Atlético Español (de México), las Chivas de Guadalajara, el Atlante, Cruz Azul, Tecos UAG, Monarcas, Morelia, Santos Laguna y el Club León.

Entre uno de los cuestionamientos que se hacen los seguidores de la bicolor es la cantidad que puede llegar a ganar un director técnico.

De acuerdo a información de la Federación Nacional de Fútbol (Fedefut), Luis Fernando Tena tiene un total de ingresos de Q377 mil 150. A ese total se le resta Q33 mil 074.10 de descuento y el salario general sería de Q344 mil 75.90 mensuales, un equivalente a US$44 mil 862.13.

Anualmente, Luis Fernando Tena ganaría un estimado de más de Q4 millones, específicamente Q4 millones 128 mil 910.8.

Cabe aclarar que la información brindada por Fedefut está actualizada hasta marzo de 2024.

Lea también: “Fuera del Mundial”: la reacción de los aficionados en redes tras la derrota de Guatemala ante El Salvador