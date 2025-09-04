“Nos duele muchísimo”: las declaraciones de Luis Fernando Tena tras la derrota de Guatemala ante El Salvador

Este 4 de septiembre fue un día amargo para Guatemala, dado que la selección bicolor perdió 1-0 ante El Salvador, en el estadio Cementos Progreso, en la primera fecha de las eliminatorias para el Mundial de 2026.

La derrota, causada por un gol de tiro de esquina de Harold Osorio, complica mucho el camino de Guatemala para poder clasificarse a la cita mundialista, ya que actualmente se encuentra en el último lugar del grupo A, con cero puntos.

Posterior al partido, el técnico de la bicolor, Luis Fernando Tena, dio sus declaraciones ante los medios sobre sus impresiones del partido y aseguró que la táctica de El Salvador de defenderse y jugar al contragolpe fue efectiva para que la Selecta obtuviera la victoria.

"Hicieron su partido y su portero tuvo una muy buena noche, mientras que a nosotros nos faltó más tranquilidad", afirmó Tena.

Agregó que la selección de Guatemala estuvo muy "desesperada" en los primeros minutos, en su intento por anotar el gol que abriría el encuentro, y que eso llevó a que se cometieran muchos errores durante el partido.

"Empezamos muy ansiosos. Al futbol se juega rápido, pero no precipitado, y nosotros queríamos meter el pase de gol desde la media cancha. Esa ansiedad nos llevó a no tener precisión a la hora de dar el último pase", dijo Tena.

El técnico finalizó diciendo que no solo le decepciona la derrota de Guatemala, sino que se "responsabiliza" de la situación". Además, dijo que para el próximo partido de la selección contra Panamá, que será el 8 de septiembre, procurarán no "jugar con ansiedad".

"Yo soy el responsable, yo asumo la derrota. Estamos apenados con la gente que hizo una gran entrada en todo el partido. Al mismo tiempo, pensamos que aún faltan cinco partidos y no todo está perdido", finalizó el técnico.

