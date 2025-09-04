“Fuera del Mundial”: la reacción de los aficionados en redes tras la derrota de Guatemala ante El Salvador

Fútbol Nacional

“Fuera del Mundial”: la reacción de los aficionados en redes tras la derrota de Guatemala ante El Salvador

Los aficionados de la selección de Guatemala expresaron su descontento por la derrota por 1-0 ante El Salvador que complica la eliminatoria mundialista.

|

Eliminatorias Copa Mundial 2026: Guatemala - El Salvador

Rubio Méndez (d) de Guatemala disputa el balón con Henry Romero de El Salvador este jueves, durante un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Guatemala y El Salvador en Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

La selección de Guatemala inició su eliminatoria mundialista con una derrota de 1-0 frente a la selección de El Salvador, un momento amargo para los aficionados de la bicolor y que ven más alejadas las oportunidades de poder clasificarse al Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena, a pesar de haber tenido varias ocasiones para anotar, no logró obtener la victoria, ya que, en un tiro de esquina al minuto 79, el salvadoreño Harold Osorio marcó el único tanto del encuentro.

Con esta derrota, el cuadro bicolor se ubica en el último lugar del Grupo A, sin puntos. El Salvador lidera con 3 puntos, mientras que Surinam y Panamá están empatados con 1.

Derivado de esta derrota, los aficionados de la bicolor expresaron su disgusto en redes sociales, además de criticar algunas jugadas polémicas.

LECTURAS RELACIONADAS

Personal de seguridad escanea boletos en el ingreso al partido Guatemala vs El Salvador; detectan múltiples entradas falsificadas. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Estafas empañan el Guatemala vs El Salvador: venden entradas falsas a decenas de aficionados

Hernán "Bolillo" Gómez

Video muestra discusión entre "Bolillo" Gómez, técnico de El Salvador, con un aficionado de Guatemala

"Si no se clasifica ahora, jamás lo vamos a hacer", dice un comentario de un internauta, al afirmar que la clasificación para el Mundial del 2026 es la más "accesible", ya que no participan EE. UU., México y Canadá.

Otros comentarios criticaron las decisiones arbitrales del partido, al considerar que no se sancionaron correctamente varias faltas cometidas contra los jugadores guatemaltecos.

"Imaginen el peor escenario posible y súmenle que fue contra una selección amateur. Así comienza la eliminatoria para Guatemala", afirma un comentario.

LECTURAS RELACIONADAS

Carlos el Pescadito Ruiz es el máximo goleador histórico de la Selección de Guatemala. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

“Sientes nervios”: El mensaje de Carlos el Pescadito Ruiz previo al encuentro Guatemala vs El Salvador

Entrenamiento selección

Esta es la alineación oficial de Luis Fernando Tena para el partido entre Guatemala y El Salvador

Algunos usuarios también mostraron tristeza y decepción por el resultado, que complica las posibilidades de que Guatemala logre el hito histórico de clasificarse a un Mundial por primera vez.

"El Mundial para la selección de Guatemala ha terminado, que descanse en paz", afirma otra publicación de un aficionado.

"Guatemala y su selección de fútbol es una de las relaciones más tóxicas", señala otro comentario de una usuaria en la red social X.

El próximo encuentro de Guatemala será ante Panamá, el 8 de septiembre.

Lea también: Reseña histórica de la Independencia de Guatemala: qué ocurrió antes, durante y después del 15 de septiembre de 1821

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Eliminatorias 2026 Eliminatorias mundialistas Luis Fernando Tena Selección de El Salvador Selección de Guatemala 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS