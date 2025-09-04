“Fuera del Mundial”: la reacción de los aficionados en redes tras la derrota de Guatemala ante El Salvador

La selección de Guatemala inició su eliminatoria mundialista con una derrota de 1-0 frente a la selección de El Salvador, un momento amargo para los aficionados de la bicolor y que ven más alejadas las oportunidades de poder clasificarse al Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena, a pesar de haber tenido varias ocasiones para anotar, no logró obtener la victoria, ya que, en un tiro de esquina al minuto 79, el salvadoreño Harold Osorio marcó el único tanto del encuentro.

Con esta derrota, el cuadro bicolor se ubica en el último lugar del Grupo A, sin puntos. El Salvador lidera con 3 puntos, mientras que Surinam y Panamá están empatados con 1.

Derivado de esta derrota, los aficionados de la bicolor expresaron su disgusto en redes sociales, además de criticar algunas jugadas polémicas.

Vale la pena recordar que la selección de fútbol de Guatemala juega una eliminatoria mundialista sin MÉXICO, USA, NI CANADA.



Una eliminatoria en la que clasificar no suponía ningún mérito. Una eliminatoria en la que seamos realistas, si no se clasifica esta vez JAMÁS lo haremos. — ⚾Emerson Calderon⚽ (@EMERSONCALDERON) September 5, 2025

"Si no se clasifica ahora, jamás lo vamos a hacer", dice un comentario de un internauta, al afirmar que la clasificación para el Mundial del 2026 es la más "accesible", ya que no participan EE. UU., México y Canadá.

Otros comentarios criticaron las decisiones arbitrales del partido, al considerar que no se sancionaron correctamente varias faltas cometidas contra los jugadores guatemaltecos.

Imaginen el peor escenario posible y súmenle que fue contra una selección amateur. Así comienza la eliminatoria para Guatemala. — Geo D'Incau 🇬🇹 🦕 (@Yosh_G) September 5, 2025

"Imaginen el peor escenario posible y súmenle que fue contra una selección amateur. Así comienza la eliminatoria para Guatemala", afirma un comentario.

Algunos usuarios también mostraron tristeza y decepción por el resultado, que complica las posibilidades de que Guatemala logre el hito histórico de clasificarse a un Mundial por primera vez.

No vuelvo a usar una prenda de la selección de Guatemala por el resto de mi vida, damos asco.



HOY NOS QUEDAMOS FUERA DEL MUNDIAL. — Josue Meoño (@SoloJ0e) September 5, 2025

"El Mundial para la selección de Guatemala ha terminado, que descanse en paz", afirma otra publicación de un aficionado.

La selección de Guatemala decepcionando como siempre 👎🏼🙃 — Odeth (@Andrea_Odeth8) September 5, 2025

"Guatemala y su selección de fútbol es una de las relaciones más tóxicas", señala otro comentario de una usuaria en la red social X.

Bueno gente, el mundial para la selección de Guatemala ha terminado, que descanse en paz — Mynor10 (@mayneythor10) September 5, 2025

El próximo encuentro de Guatemala será ante Panamá, el 8 de septiembre.

