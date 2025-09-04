Fútbol Nacional
Esta es la alineación oficial de Luis Fernando Tena para el partido entre Guatemala y El Salvador
La Fedefut ha compartido el once oficial con el que la selección de Guatemala entrará al terreno de juego para enfrentarse a El Salvador.
La selección de Guatemala comienza a calentar previo a su partido contra El Salvador. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
La Federación Nacional de Guatemala (Fedefut) ha confirmado este 4 de septiembre la alineación oficial de la selección de Guatemala previo a su partido contra El Salvador.
Por medio de una publicación en las redes sociales, la Fedefut confirmó los once jugadores que entrarán al terreno de juego, dirigidos por el técnico Luis Fernando Tena.
Los once jugadores escogidos por Tena forman parte de los 24 futbolistas que entraron a la convocatoria para disputar este partido, que representa una nueva oportunidad para la bicolor de poder clasificar a un Mundial por primera vez en su historia.
Con rostros conocidos y nuevas promesas, la selección de Guatemala entrará de esta forma:
- Portería: Nicholas Hagen
- Áaron Herrera
- Nicolás Samayoa
- José Pinto
- José Morales
- Jonathan Franco
- Stheven Robles
- Óscar Santis
- Olger Escobar
- Rudy Muñoz
- Rubio Rubín
EL ONCE INICIAL DE GUATEMALA 🇬🇹⚽️— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) September 5, 2025
•ᴜɴɪᴅᴏꜱ ᴘᴏʀ ᴇʟ ᴍɪꜱᴍᴏ ꜱᴜᴇɴ̃ᴏ•
🇬🇹ɢᴜᴀᴛᴇᴍᴀʟᴀ 🆚 ᴇʟ ꜱᴀʟᴠᴀᴅᴏʀ🇸🇻
🗓️𝟦 ꜱᴇᴘ. 𝟤𝟢𝟤𝟧
⏱️𝟪:𝟢𝟢ᴘᴍ
🏟️ᴄᴇᴍᴇɴᴛᴏꜱ ᴘʀᴏɢʀᴇꜱᴏ#VamosGuate #ModoSelección #UnidosGuate pic.twitter.com/C5kRlsDdPb
Por otro lado, los jugadores que estarán como suplentes serán:
- Kenderson Navarro
- José Ardón
- José Rosales
- Kevin Ramírez
- Rodrigo Saravia
- Pedro Altán
- Nathaniel Méndez
- Darwin Lom
- Óscar Castellanos
- Arquímidez Ordóñez
- Carlos Aguilar
Recientemente Panamá empató sin goles contra Surinam en el grupo A, mismo en donde se encuentra Guatemala y El Salvador.
Este resultado es bastante favorable para la selección, ya que en caso de que obtenga la victoria, podría posicionarse como líder en solitario del grupo.
