Esta es la alineación oficial de Luis Fernando Tena para el partido entre Guatemala y El Salvador

La Federación Nacional de Guatemala (Fedefut) ha confirmado este 4 de septiembre la alineación oficial de la selección de Guatemala previo a su partido contra El Salvador.

Por medio de una publicación en las redes sociales, la Fedefut confirmó los once jugadores que entrarán al terreno de juego, dirigidos por el técnico Luis Fernando Tena.

Los once jugadores escogidos por Tena forman parte de los 24 futbolistas que entraron a la convocatoria para disputar este partido, que representa una nueva oportunidad para la bicolor de poder clasificar a un Mundial por primera vez en su historia.

Con rostros conocidos y nuevas promesas, la selección de Guatemala entrará de esta forma:

Portería: Nicholas Hagen

Áaron Herrera

Nicolás Samayoa

José Pinto

José Morales

Jonathan Franco

Stheven Robles

Óscar Santis

Olger Escobar

Rudy Muñoz

Rubio Rubín

Por otro lado, los jugadores que estarán como suplentes serán:

Kenderson Navarro

José Ardón

José Rosales

Kevin Ramírez

Rodrigo Saravia

Pedro Altán

Nathaniel Méndez

Darwin Lom

Óscar Castellanos

Arquímidez Ordóñez

Carlos Aguilar

Recientemente Panamá empató sin goles contra Surinam en el grupo A, mismo en donde se encuentra Guatemala y El Salvador.

Este resultado es bastante favorable para la selección, ya que en caso de que obtenga la victoria, podría posicionarse como líder en solitario del grupo.

Lea también: EN VIVO Guatemala vs El Salvador: afición está lista para comienzo del encuentro