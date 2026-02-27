Concacaf: Así han quedado los enfrentamientos para los octavos de final de la Copa de Campeones

La emoción de la Copa de Campeones de la Concacaf entra en su etapa más intensa. Tras concluir la primera ronda y realizarse el sorteo oficial, quedaron definidos los cruces y el camino que deberá recorrer cada club en busca del título regional.

Los ocho enfrentamientos de los octavos de final se disputarán a doble partido. Los encuentros de ida están programados entre el 10 y el 12 de marzo, mientras que los juegos de vuelta se celebrarán del 17 al 19 del mismo mes. En esta fase, la estrategia y el manejo de la serie serán determinantes, ya que el ganador se definirá por marcador global.

Los equipos que logren imponerse avanzarán a los cuartos de final, cuyos partidos de ida están previstos para el 7 y 9 de abril, y las vueltas entre el 14 y el 16 de ese mes. A partir de ahí, la competencia subirá aún más de nivel con las semifinales, que se jugarán a finales de abril e inicios de mayo.

El torneo culminará el sábado 30 de mayo con una final a partido único, donde se coronará al nuevo monarca del área.

En cuanto a la localía, para los octavos de final los cinco clubes preclasificados y los tres mejores clasificados de la primera ronda serán anfitriones en los partidos de vuelta. Desde los cuartos de final en adelante, el equipo mejor ubicado en la tabla acumulada del torneo tendrá el privilegio de cerrar la serie en casa. Este mismo criterio se aplicará para la final: el mejor clasificado entre los dos finalistas será el anfitrión del duelo decisivo.

Con el calendario definido y los cruces establecidos, los clubes afinan detalles para encarar una fase eliminatoria que promete intensidad, rivalidades históricas y la ilusión de levantar el trofeo más importante a nivel de clubes en la región.

Juegos de Ida

10 de marzo

Philadelphia - América 17

Monterrey - Cruz Azul 19

LAFC - Alajuelense 21

11 de marzo

Nashville SC - Inter Miami 17

LA Galaxy - Mt. Pleasant 19.30

San Diego FC - Toluca 21.30

12 de marzo