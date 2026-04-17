Copa del Rey 2026: fecha, hora y dónde ver la final entre Atlético de Madrid y Real Sociedad

Atlético de Madrid y Real Sociedad se miden este sábado 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla en la gran final de la Copa del Rey 2026, uno de los partidos más esperados de la temporada en el fútbol español. Los colchoneros de Diego Simeone llegan con la motivación extra de haber clasificado a las semifinales de la Champions League apenas cuatro días antes, mientras la Real Sociedad llega descansada y con la ilusión de conquistar su cuarta Copa del Rey en la historia del club.

Para el Atlético de Madrid, este título representa la única opción real de levantar un trofeo esta temporada, ya que en LaLiga están descartados y en Champions aún tienen trabajo por hacer. Antoine Griezmann, quien se despedirá del fútbol español en verano para unirse al Orlando City, llega a su partido soñado ante el equipo que lo lanzó al primer nivel. A su lado estará Julián Álvarez, figura clave en la clasificación ante el Barcelona en semifinales. El Atlético no gana la Copa desde 2013, cuando Koke, su actual capitán, fue protagonista del título ante el Real Madrid.

La Real Sociedad, por su parte, no levanta este trofeo desde 2021 y llega con la ventaja de estar más descansada tras una semana sin compromisos europeos. El técnico Pellegrino Matarazzo recuperó a varios jugadores lesionados y podrá presentar su once de de gala con Mikel Oyarzabal como referente ofensivo y el croata Luka Sucic en el mediocampo.

Los datos del partido

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Hora Guatemala: 1:00 PM

1:00 PM Estadio: La Cartuja, Sevilla, España

La Cartuja, Sevilla, España Árbitro: Javier Alberola

Javier Alberola Dónde ver: Sky Sports, VIX Premium y el canal de YouTube de Ibai Llanos, quien transmitirá el partido de forma gratuita en un hito histórico para el streaming deportivo.

El duelo entre ambos equipos tiene un precedente histórico que data de 1987, cuando la Real Sociedad ganó la única final de Copa que los ha enfrentado a lo largo de la historia en los penales. Casi cuatro décadas después, ambos equipos vuelven a cruzarse en la final con el título como único objetivo en lo que promete ser un partido de alto nivel y máxima intensidad.